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RT на русском
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Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в традиционном формате в этом году не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в этом году не будет

"Прямая линия с Владимиром Путиным" в традиционном формате в этом году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента РФ в декабре 2020 года. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС22:00
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 9 сентября

Коммерсантъ00:00
URA.Ru

Кремль: Путин не будет проводить прямую линию в 2020 году

URA.Ru22:09
Известия

Песков сообщил об отмене прямой линии с Путиным в этом году

Известия22:24
РБК

Прямая линия с Путиным в 2020 году не состоится

РБК22:19
RT на русском

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

RT на русском22:11
Lenta.ru

Прямую линию с Путиным в 2020 году отменили

Lenta.ru22:34
ТАСС

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в этом году не будет

ТАСС22:00

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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При покушении на вице-президента Афганистана погибли 10 человек

В центре Кабула произошел взрыв на пути кортежа вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, в результате погибли 10 человек, еще столько же получили ранения, но сам вице-президент не пострадал, сообщает в среду афганский телеканал TOLO News.
Интерфакс02:39

Малышева назвала Россию островом свободы после прилета из США

Островом свободы на фоне других стран, вводящих ограничения из-за коронавируса, назвала Россию телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева, 8 сентября в разговоре с ведущими Первого канала.
ИА Красная Весна01:30
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Более половины водителей в России пытаются снизить расходы на топливо

Специалисты Национального агентства финансовых исследований провело опрос среди всего 1,5 тыс. водителей и выяснили, что более половины российских автовладельцев (56%) стараются уменьшить траты на топливо.
SpeedMe23:19
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Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве

Освобожденный Россией в рамках обмена с Украиной Владимир Балух, который ранее был осужден за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН, впал в кому после избиения в Киеве, сообщается во вторник на сайте партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".
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Исинбаева: «Загитова завоевала все в фигурном катании и имеет полное право посвятить жизнь тому, что ей нравится»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что фигуристка Алина Загитова способна совмещать журналистику и профессиональный спорт.
Sport24.ru02:18