Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
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Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в традиционном формате в этом году не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В источнике
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Песков заявил, что прямой линии с Путиным в этом году не будет
"Прямая линия с Владимиром Путиным" в традиционном формате в этом году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента РФ в декабре 2020 года. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС22:00
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