"Прямая линия с Владимиром Путиным" в традиционном формате в этом году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента РФ в декабре 2020 года. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ТАСС 22:00