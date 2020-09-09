Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Смотрите также
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Худруком Театра имени Моссовета стал Евгений Марчелли
В тюменской школе после «захвата заложников» родители устроили скандал
В Чечне подвергся унижениям модератор оппозиционного сообщества
Кремль: Путин не планирует контактировать с Трампом до выборов в США
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
Су-27 перехватил самолёты-разведчики США и Швеции над Балтийским морем
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных
Путин поручил выделить деньги на дамбы в Иркутской области
В Иркутской области двое грабителей сбежали из-под стражи
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Песков: Саммит «пятерки» СБ ООН вряд ли состоится до конца 2020 года
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру
Илон Маск за день потерял $16,5 млрд
Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в традиционном формате в этом году не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в этом году не будет
"Прямая линия с Владимиром Путиным" в традиционном формате в этом году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента РФ в декабре 2020 года. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС22:00
Подробнее о событии