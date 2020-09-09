Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в традиционном формате в этом году не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в этом году не будет

"Прямая линия с Владимиром Путиным" в традиционном формате в этом году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента РФ в декабре 2020 года. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС22:00
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Главные новости к утру 9 сентября

Коммерсантъ00:00
Lenta.ru

Прямую линию с Путиным в 2020 году отменили

Lenta.ru22:34
RT на русском

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

RT на русском22:11
РБК

Прямая линия с Путиным в 2020 году не состоится

РБК22:19
URA.Ru

Кремль: Путин не будет проводить прямую линию в 2020 году

URA.Ru22:09
ТАСС

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в этом году не будет

ТАСС22:00
РЕН ТВ

Анонсирована пресс-конференция Путина с элементами «Прямой линии»

РЕН ТВ22:12

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Кaк рассказaл официальный представитель ГПК Антон Бычковский, Кравцов, Родненков и Колесниковa 8 сентября попытались выехать из республики через автодорожный пункт пропускa «Александровкa» на границe с Украиной, передает «РИА Новости».
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Известия19:30
2,5K

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
253

«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» рассказала о своей болезни

Среди пришедших на церемонию был замечен Станислав Дужников, который снимался в сериале «Воронины» в роли Лени — сына Николая Воронина, роль которого на протяжении десяти лет играл Борис Клюев.
Слово и Деловчера в 09:21
116

Западный обозреватель: Вооружение F-35 ВВС Японии ракетами большой дальности заставит Россию и Китай нервничать

В издании Forbes вышел материал западного обозревателя Майкла Пека, который пишет, что F-35 ВВС Японии с новыми вооружениями «заставят Россию и Китай нервничать».
Военное обозрение00:08
2

Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
8