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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет

Ранее Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс РФ, подразумевающие повышение акциза на табачную продукцию в следующем году до 20 процентов. Таким способом ведомство планирует помочь государству с выполнением обязательств по выплате социальной помощи населения.В источнике
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РИА Новости

Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

РИА Новости16 сентября в 06:34
РБК

Песков сообщил об отсутствии решений о росте акцизов на алкоголь и табак

РБК16 сентября в 07:10
RT на русском

Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

RT на русском16 сентября в 06:55
Интерфакс

Что произошло за день: среда, 16 сентября

Интерфакс16 сентября в 13:30
ТАСС

Песков заявил, что решения о повышении НДПИ и акцизов на табак пока не принимались

ТАСС16 сентября в 06:24
Коммерсантъ

Кремль: решение о повышении НДПИ пока не принято

Коммерсантъ16 сентября в 06:19
Газета.Ru

В Кремле еще не приняли окончательное решение о повышении акциза на табак

Газета.Ru16 сентября в 06:42

Россия и Китай заявили о нарушениях в дебатах СПЧ ООН по Белоруссии

Как отметили представители Белоруссии, России, Китая и Венесуэлы, СПЧ ООН при обсуждении ситуации в Белоруссии нарушил формат проведения срочных дебатов, который не предусматривает участие в обсуждении кого-либо из представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, либо странового спецдокладчика.
Россия и Китай заявили о нарушениях в дебатах СПЧ ООН по Белоруссии
РИА Новости05:15
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Дом правительства в Москве реконструируют более чем за 5 млрд рублей

Объемы финансирования на 2021 год не сообщаются, но общая стоимость проектирования и поэтапной реконструкции Белого дома составит 5,27 млрд руб. Сумма в 1 млрд, запланированная на эти цели в 2020 году, из-за пандемии была переведен в резервный фонд правительства для финансирования антикризисных мер и борьбы с распространением коронавируса.
Интерфакс02:54
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Взятка в особо крупном размере: в Саратовской области возбуждено новое дело

Саратов, 18 сентября 2020, 12:10 — REGNUM В Саратовской области в отношении бывшего сотрудника ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере»).
REGNUM05:10
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Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

"Президент во время декабрьского саммита в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", – заверил он.
Ruposters.ru04:31
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

Согласно базовому варианту обновленного прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития в сентябре, ВВП России в текущем году будет падать медленнее, чем прогнозировалось в мае: на 3,9% вместо ранее заявленных 5%, напоминает «Газета.ру».
Известия04:38
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Сан-Себастьян покажет фильмы отмененного Каннского фестиваля

В преддверии церемонии открытия организаторы подчеркнули, что в разных секциях смотра будут показаны 17 картин, включенных в программу Каннского фестиваля, отмененного в этом году из-за пандемии.
ProfiСinema.ruвчера в 08:31
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