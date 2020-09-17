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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет

Ранее Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс РФ, подразумевающие повышение акциза на табачную продукцию в следующем году до 20 процентов. Таким способом ведомство планирует помочь государству с выполнением обязательств по выплате социальной помощи населения.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: среда, 16 сентября

Интерфакс16 сентября в 13:30
Газета.Ru

В Кремле еще не приняли окончательное решение о повышении акциза на табак

Газета.Ru16 сентября в 06:42
RT на русском

Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

RT на русском16 сентября в 06:55
РИА Новости

Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

РИА Новости16 сентября в 06:34
ТАСС

Песков заявил, что решения о повышении НДПИ и акцизов на табак пока не принимались

ТАСС16 сентября в 06:24
Коммерсантъ

Кремль: решение о повышении НДПИ пока не принято

Коммерсантъ16 сентября в 06:19
РБК

Песков сообщил об отсутствии решений о росте акцизов на алкоголь и табак

РБК16 сентября в 07:10

Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО

Жена осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Софья Кругликова впервые посетила его в СИЗО, рассказал секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Газета.Ruвчера в 16:14
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости16 сентября в 07:26
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Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Пока не ясно присоединится ли к строительству газопровода «Северный поток — 2» трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая по предварительным данным, находится в порту немецкого города Росток.
Новый Веквчера в 04:04
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В России завершили испытания вертолета Ка-52К «Катран»

Морские вертолеты Ка-52К "Катран" прошли все испытания и готовы к серийному производству, сообщил РИА "Новости" генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) "Миль и Камов", Герой России Сергей Михеев.
Газета.Ruвчера в 04:35
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