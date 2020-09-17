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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет

Ранее Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс РФ, подразумевающие повышение акциза на табачную продукцию в следующем году до 20 процентов. Таким способом ведомство планирует помочь государству с выполнением обязательств по выплате социальной помощи населения.В источнике
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РИА Новости

Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

РИА Новости16 сентября в 06:34
РБК

Песков сообщил об отсутствии решений о росте акцизов на алкоголь и табак

РБК16 сентября в 07:10
RT на русском

Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

RT на русском16 сентября в 06:55
Интерфакс

Что произошло за день: среда, 16 сентября

Интерфакс16 сентября в 13:30
ТАСС

Песков заявил, что решения о повышении НДПИ и акцизов на табак пока не принимались

ТАСС16 сентября в 06:24
Коммерсантъ

Кремль: решение о повышении НДПИ пока не принято

Коммерсантъ16 сентября в 06:19
Газета.Ru

В Кремле еще не приняли окончательное решение о повышении акциза на табак

Газета.Ru16 сентября в 06:42

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Газета.Ruвчера в 03:57
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Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидеры еще пяти государств вошли в четверг в число обладателей шуточной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.
ТАСС Наука 20:39