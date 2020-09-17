Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Evo-rus.com
Evo-rus.com

Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет

Ранее Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс РФ, подразумевающие повышение акциза на табачную продукцию в следующем году до 20 процентов. Таким способом ведомство планирует помочь государству с выполнением обязательств по выплате социальной помощи населения.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Что произошло за день: среда, 16 сентября

Интерфаксвчера в 13:30
РБК

Песков сообщил об отсутствии решений о росте акцизов на алкоголь и табак

РБКвчера в 07:10
Коммерсантъ

Кремль: решение о повышении НДПИ пока не принято

Коммерсантъвчера в 06:19
РИА Новости

Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

РИА Новостивчера в 06:34
ТАСС

Песков заявил, что решения о повышении НДПИ и акцизов на табак пока не принимались

ТАССвчера в 06:24
RT на русском

Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

RT на русскомвчера в 06:55
Газета.Ru

В Кремле еще не приняли окончательное решение о повышении акциза на табак

Газета.Ruвчера в 06:42

Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде

"Военная прокуратура Калининградского гарнизона проводит проверку исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму, в связи с размещением в информационно-телекоммуникационной сети интернет видеозаписи, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя (Калининград)", - говорится в сообщении.
РИА Новости08:54
22

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,9K

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
2,6K

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 24вчера в 05:35
28

Nestle вложит 3,5 млрд рублей в расширение выпуска в РФ детских смесей

Производство детских каш "Нестле" в Вологде было запущено в 2005 году, а в 2019 году компания открыла производство завершающего цикла по выпуску сухих детских смесей с инвестициями порядка 2 миллиарда рублей.
РИА Новости10:05
1

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
420