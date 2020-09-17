Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет
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Ранее Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс РФ, подразумевающие повышение акциза на табачную продукцию в следующем году до 20 процентов. Таким способом ведомство планирует помочь государству с выполнением обязательств по выплате социальной помощи населения.В источнике
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