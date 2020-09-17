Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет
Смотрите также
СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
Сына Сафронова освободили от оплаты ремонта бассейна в турецком отеле
В России предлагают на 20% поднять акциз на сигареты в 2021 году
В Сургуте школьник умер от отравления неизвестным веществом
США поменяли тактику противостояния российским военным в Сирии
Модель Эми Дорис обвинила Трампа в домогательствах
Hyundai представила кроссовер Tucson нового поколения
Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе
В России предлагают на 20% поднять акциз на сигареты в 2021 году
Мишустин заявил о планах повысить НДПИ и акцизы на табак
СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
«Вектор» завершил первую фазу исследований вакцины от коронавируса
Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн
В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде
Sony сообщила, сколько будет стоить консоль PlayStation 5 в России
Ранее Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс РФ, подразумевающие повышение акциза на табачную продукцию в следующем году до 20 процентов. Таким способом ведомство планирует помочь государству с выполнением обязательств по выплате социальной помощи населения.В источнике
Подробнее о событии