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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет

Ранее Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс РФ, подразумевающие повышение акциза на табачную продукцию в следующем году до 20 процентов. Таким способом ведомство планирует помочь государству с выполнением обязательств по выплате социальной помощи населения.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: среда, 16 сентября

Интерфаксвчера в 13:30
РБК

Песков сообщил об отсутствии решений о росте акцизов на алкоголь и табак

РБКвчера в 07:10
Коммерсантъ

Кремль: решение о повышении НДПИ пока не принято

Коммерсантъвчера в 06:19
РИА Новости

Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

РИА Новостивчера в 06:34
ТАСС

Песков заявил, что решения о повышении НДПИ и акцизов на табак пока не принимались

ТАССвчера в 06:24
RT на русском

Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

RT на русскомвчера в 06:55
Газета.Ru

В Кремле еще не приняли окончательное решение о повышении акциза на табак

Газета.Ruвчера в 06:42

Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газета05:45
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,8K

Hyundai представила кроссовер Tucson нового поколения

Компания Hyundai официально показала кроссовер Hyundai Tucson четвертой генерации, который выйдет на рынок как в стандартном варианте исполнения, так и с удлиненной колесной базой в соответствии с потребностями клиентов рынков различных стран.
32CARS.ru23:21
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
2,4K

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 24вчера в 05:35
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