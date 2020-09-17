Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет
Смотрите также
Военная прокуратура Балтфлота проверит инцидент с мытьем ног в часовне
Отопление в Москве планируется включить раньше срока
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
Минобрнауки поменяло правила приема в вузы
Директора «Открытой России» задержали после выхода из спецприемника
Стоимость PlayStation 5 взлетела до $2000 в США
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Ярославский губернатор объявил о награде за поимку убийцы девочек
СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет
ВТО признала пошлины США на китайские товары незаконными
Турецкий отель освободил сына Сафронова от оплаты ремонта бассейна
В Подмосковье три человека пострадали из-за упавших деревьев
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $43 за баррель
В России могут повысить ставки акциза на сигареты на 20%
Кабмин предложил повысить акцизы на табак в России
Собянин рекомендовал продлить режим дистанционной работы
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
Минобрнауки поменяло правила приема в вузы
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Директора «Открытой России» задержали после выхода из спецприемника
Военная прокуратура Балтфлота проверит инцидент с мытьем ног в часовне
МИД прокомментировал попытки Дании помешать «Северному потоку — 2»
Ранее Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс РФ, подразумевающие повышение акциза на табачную продукцию в следующем году до 20 процентов. Таким способом ведомство планирует помочь государству с выполнением обязательств по выплате социальной помощи населения.В источнике
Подробнее о событии