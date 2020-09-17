Лавров призвал Тихановскую противостоять антироссийским манипуляциям

"Хотелось бы, чтобы те, кто абсолютно оголтело натравливает белорусских оппозиционеров на Российскую Федерацию, осознали свою долю ответственности, а сами оппозиционеры - Тихановская и другие - все-таки нашли в себе силы противостоять такому грубому и откровенному манипулированию", - заявил Лавров в интервью телеканалу RTVI.