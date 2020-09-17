Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Evo-rus.com
Evo-rus.com

Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет

Ранее Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс РФ, подразумевающие повышение акциза на табачную продукцию в следующем году до 20 процентов. Таким способом ведомство планирует помочь государству с выполнением обязательств по выплате социальной помощи населения.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Что произошло за день: среда, 16 сентября

Интерфаксвчера в 13:30
РБК

Песков сообщил об отсутствии решений о росте акцизов на алкоголь и табак

РБКвчера в 07:10
Газета.Ru

В Кремле еще не приняли окончательное решение о повышении акциза на табак

Газета.Ruвчера в 06:42
РИА Новости

Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

РИА Новостивчера в 06:34
ТАСС

Песков заявил, что решения о повышении НДПИ и акцизов на табак пока не принимались

ТАССвчера в 06:24
Коммерсантъ

Кремль: решение о повышении НДПИ пока не принято

Коммерсантъвчера в 06:19
RT на русском

Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

RT на русскомвчера в 06:55

Военная прокуратура Балтфлота проверит инцидент с мытьем ног в часовне

Военная прокуратура Калининградского гарнизона организовала проверку в связи с публикацией в интернете видео, на котором пятеро мужчин моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя.
Военная прокуратура Балтфлота проверит инцидент с мытьем ног в часовне
Российская газета09:18
113

Лавров призвал Тихановскую противостоять антироссийским манипуляциям

"Хотелось бы, чтобы те, кто абсолютно оголтело натравливает белорусских оппозиционеров на Российскую Федерацию, осознали свою долю ответственности, а сами оппозиционеры - Тихановская и другие - все-таки нашли в себе силы противостоять такому грубому и откровенному манипулированию", - заявил Лавров в интервью телеканалу RTVI.
Лавров призвал Тихановскую противостоять антироссийским манипуляциям
РИА Новости12:29
6

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомости09:06
297

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
427

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
4,3K

Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Пока не ясно присоединится ли к строительству газопровода «Северный поток — 2» трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая по предварительным данным, находится в порту немецкого города Росток.
Новый Век04:04
354

В Подмосковье три человека пострадали из-за упавших деревьев

Три человека пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра на территории Московской области, повреждены семь легковых машин и одна автобусная остановка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости11:22