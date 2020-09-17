Бари Алибасов не хочет разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Сама же Шукшина пытается до сих пор вернуть свою квартиру в Новой Москве, которую когда-то переписала на своего супруга Бари Алибасова, а тот в свою очередь – на помощника Сергея Моцаря.