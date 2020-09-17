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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет

Ранее Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс РФ, подразумевающие повышение акциза на табачную продукцию в следующем году до 20 процентов. Таким способом ведомство планирует помочь государству с выполнением обязательств по выплате социальной помощи населения.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: среда, 16 сентября

Интерфаксвчера в 13:30
РБК

Песков сообщил об отсутствии решений о росте акцизов на алкоголь и табак

РБКвчера в 07:10
Газета.Ru

В Кремле еще не приняли окончательное решение о повышении акциза на табак

Газета.Ruвчера в 06:42
РИА Новости

Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

РИА Новостивчера в 06:34
ТАСС

Песков заявил, что решения о повышении НДПИ и акцизов на табак пока не принимались

ТАССвчера в 06:24
Коммерсантъ

Кремль: решение о повышении НДПИ пока не принято

Коммерсантъвчера в 06:19
RT на русском

Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

RT на русскомвчера в 06:55

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
РБК06:54
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Газета.Ru03:57
3,4K

РФ направила в ЕС вопросы об обвинении по ситуации с Навальным

Постпредство задается вопросом «есть ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей «отравить» Навального веществом военного класса в российском городе с полумиллионным населением, а после сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на лечение в Германию, где яд «Новичок» могут идентифицировать».
Новые Известиявчера в 02:14
2,9K

В Кремле назвали невозможной выдачу Польше российских диспетчеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдача Польше российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолёта польского президента Леха Качиньского в 2010 году является невозможной.
RT на русском07:23
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 24вчера в 05:35
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СМИ Белоруссии устроили акцию в поддержку арестованных фотографов

Несколько негосударственных СМИ и порталов Белоруссии убрали с заглавных страниц своих сайтов иллюстрации в поддержку фотокорреспондентов, которые были задержаны и арестованы после освещения акции протеста.
Взгляд.ру05:13