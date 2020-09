В сети появился трейлер демоверсии новой игры про Крэша Бандикута

Новато, США, 14 сентября 2020, 09:37 — REGNUM Компания Toys for Bob опубликовала новый трейлер игры Crash Bandicoot 4: It's About Time, посвящённый демоверсии проекта.