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Piter.tv
Piter.tv

Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что министерство финансов России предложило повысить акцизы на сигареты, введя поправки в Налоговый кодекс.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: среда, 16 сентября

Интерфакс13:30
ТАСС

Песков заявил, что решения о повышении НДПИ и акцизов на табак пока не принимались

ТАСС06:24
RT на русском

Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

RT на русском06:55
РИА Новости

Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

РИА Новости06:34
РБК

Песков сообщил об отсутствии решений о росте акцизов на алкоголь и табак

РБК07:10
Коммерсантъ

Кремль: решение о повышении НДПИ пока не принято

Коммерсантъ06:19
Газета.Ru

В Кремле еще не приняли окончательное решение о повышении акциза на табак

Газета.Ru06:42

Посольство РФ ответило на слова президента Эстонии в адрес России

В посольстве РФ в Эстонии прокомментировали заявление президента этой прибалтийской республики Керсти Кальюлайд о том, что якобы "время России подходит в концу" из-за проблем в экономике и демографии.
Посольство РФ ответило на слова президента Эстонии в адрес России
Российская газета13:04
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъ13:40
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Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и 2021 году, еще $500 млн Минск получит в нынешнем году из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Коммерсантъ13:26
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