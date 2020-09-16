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Piter.tv
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Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что министерство финансов России предложило повысить акцизы на сигареты, введя поправки в Налоговый кодекс.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: среда, 16 сентября

Интерфакс13:30
РБК

Песков сообщил об отсутствии решений о росте акцизов на алкоголь и табак

РБК07:10
Коммерсантъ

Кремль: решение о повышении НДПИ пока не принято

Коммерсантъ06:19
РИА Новости

Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

РИА Новости06:34
ТАСС

Песков заявил, что решения о повышении НДПИ и акцизов на табак пока не принимались

ТАСС06:24
RT на русском

Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

RT на русском06:55
Газета.Ru

В Кремле еще не приняли окончательное решение о повышении акциза на табак

Газета.Ru06:42

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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В Кремле сочли преждевременным прогнозирование «нормандского саммита»

В Москве считают преждевременным говорить о проведении очередной встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), так как парижские договоренности еще не выполнены.
Известия11:32

Родина Москва — Спартак 1:5 (2-й тайм)

Нападающий Александр Кокорин впервые выйдет в стартовом составе московского "Спартака", футболист с первых минут начнет матч Кубка России против столичной "Родины", сообщается на странице "красно-белых" в Twitter.
РИА Новости11:33

«Ростов» направил обращение президенту РПЛ Прядкину

Как стало известно «СЭ», «Ростов» направил письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину в связи с отменой матча 7-го тура чемпионата России «Ротор» — «Краснодар» из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.
Спорт-Экспресс11:10

Вулканический пепел оказался опасным для глобального климата Земли

Изучая последствия извержения вулкана Келуд, который располагается на в Индонезии на острове Ява, ученые из Университета Колорадо (США) пришли к выводу, что вулканический пепел оказывает гораздо большее влияние на атмосферу Земли, чем считалось ранее.
Новый Веквчера в 07:30
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Экс-глава ВФЛА Балахничев приговорен во Франции к трем годам тюрьмы

Исправительный суд Парижа заочно приговорил экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года — IAAF).
Коммерсантъ10:03