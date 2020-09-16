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Piter.tv
Piter.tv

Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что министерство финансов России предложило повысить акцизы на сигареты, введя поправки в Налоговый кодекс.В источнике
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Газета.Ru

В Кремле еще не приняли окончательное решение о повышении акциза на табак

Газета.Ru06:42
RT на русском

Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

RT на русском06:55
Интерфакс

Песков заявил об отсутствии решений о росте акцизов на табак, НДПИ для химиков и металлургов

Интерфакс06:36
РИА Новости

Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

РИА Новости06:34
ТАСС

Песков заявил, что решения о повышении НДПИ и акцизов на табак пока не принимались

ТАСС06:24
Коммерсантъ

Кремль: решение о повышении НДПИ пока не принято

Коммерсантъ06:19
РБК

Песков сообщил об отсутствии решений о росте акцизов на алкоголь и табак

РБК07:10

Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
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Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту ("О внесении изменений в главы 25(4) и 26 части второй Налогового кодекса РФ") говорится, что "реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет порядка 90 млрд рублей в год".
Интерфакс12:45
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Лукашенко лишил дипломатического ранга поддержавшего протесты посла

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил дипломатического ранга Павла Латушко, занимавшего пост посла во Франции, и Игоря Лещеню, работавшего послом в Словакии, в связи с совершением поступков, порочащих дипломатическую службу, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
РИА Новости14:54
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