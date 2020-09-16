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Piter.tv
Piter.tv

Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что министерство финансов России предложило повысить акцизы на сигареты, введя поправки в Налоговый кодекс.В источнике
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РБК

Песков сообщил об отсутствии решений о росте акцизов на алкоголь и табак

РБК07:10
RT на русском

Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

RT на русском06:55
Газета.Ru

В Кремле еще не приняли окончательное решение о повышении акциза на табак

Газета.Ru06:42
РИА Новости

Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

РИА Новости06:34
ТАСС

Песков заявил, что решения о повышении НДПИ и акцизов на табак пока не принимались

ТАСС06:24
Коммерсантъ

Кремль: решение о повышении НДПИ пока не принято

Коммерсантъ06:19
Интерфакс

Песков заявил об отсутствии решений о росте акцизов на табак, НДПИ для химиков и металлургов

Интерфакс06:36

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
РИА Новости10:06
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Разработан новый метод синтеза искусственных твердотельных кристаллических структур

Исследователи, доктор Люси Пикап (Саутгемптон), доктор Хельги Сигурдссон (Саутгемптон и Сколтех), профессор Янне Руостекоски (Ланкастер) и профессор Павлос Лагудакис (Сколтех и Саутгемптон), преодолели эту проблему, разработав новый метод создания изображений произвольной формы и перепрограммируемые искусственные решетки с использованием только структурированного лазерного света.
Разработан новый метод синтеза искусственных твердотельных кристаллических структур
ГЛАС.RU07:43

Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
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Лукашенко поручил Минюсту перерегистрировать все партии в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду на встрече с политическим активом страны поручил министру юстиции тщательно посмотреть на все политические партии в стране - соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу.
Московский Комсомолец09:37
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«США — банкрот». Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин и золото

Стоимость биткоина, золота и серебра обрушится, после того как появится вакцина против коронавируса, написал экономист и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки в своем Twitter-аккаунте.
РБК10:29

«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM01:51
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Посольство РФ раскритиковало президента Эстонии за слова о том, что «время России уходит»

Посольство РФ в Эстонии считает необоснованным комментарий президента республики Керсти Кальюлайд о том, что время России в мировой политике якобы начинает подходить к концу.
ТАСС10:01