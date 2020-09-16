Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Piter.tv
Piter.tv

Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что министерство финансов России предложило повысить акцизы на сигареты, введя поправки в Налоговый кодекс.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

РИА Новости06:34
RT на русском

Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

RT на русском06:55
Интерфакс

Песков заявил об отсутствии решений о росте акцизов на табак, НДПИ для химиков и металлургов

Интерфакс06:36
РБК

Песков сообщил об отсутствии решений о росте акцизов на алкоголь и табак

РБК07:10
ТАСС

Песков заявил, что решения о повышении НДПИ и акцизов на табак пока не принимались

ТАСС06:24
Коммерсантъ

Кремль: решение о повышении НДПИ пока не принято

Коммерсантъ06:19
Газета.Ru

В Кремле еще не приняли окончательное решение о повышении акциза на табак

Газета.Ru06:42

Врач назвала пять симптомов редкой болезни у детей

Заведующая отделом научных проблем нефро-урологии и метаболических нарушений РАН, врач-нефролог Теа Маргиева перечислила пять симптомов, свидетельствующих о возможном наличии редкого заболевания у детей.
Общественная служба новостей09:00
2

Суд Парижа приговорил к трем годам тюрьмы экс-главу ВФЛА Балахничева

Суд Парижа признал экс-главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева виновным по делу о сокрытии положительных результатов допинг-проб российских спортсменов, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости09:27

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
118

«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии

В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков.
Lenta.ru05:07
39