Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет
Смотрите также
Турецкий отель «взял в заложники» сына Никаса Сафронова
Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
Врач назвала пять симптомов редкой болезни у детей
Правоохранители раскрыли содержание предсмертной записки Тесака
Тарзан удалил из Instagram признание в измене Наташе Королевой
Кремль призвал ЕС не политизировать «Северный поток — 2»
Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия
Япония планирует развивать отношения с Россией
Apple анонсировала новые планшеты линеек iPad и iPad Air
Названы пять важных поправок в ПДД
Лукашенко запросил у России новые виды вооружений
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак
Гатчина получит статус столицы Ленинградской области до конца года
«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии
Новый трейлер второго сезона сериала «Мандалорец» появился в Сети
В СВР обвинили США в поддержке антиправительственных сил в Белоруссии
АвтоВАЗ объявил стоимость спецверсии Lada Granta Cross Quest
Под Тулой пьяная мать выронила ребенка из коляски на скейтплощадке
«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год
В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%
Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак
В Госдуме оценили намерение повысить акцизы на сигареты в России
Националист Максим Марцинкевич совершил суицид в СИЗО
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак
Лукашенко запросил у России новые виды вооружений
Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
В СВР обвинили США в поддержке антиправительственных сил в Белоруссии
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Лукашенко призвал определиться с видением будущего Белоруссии
Кремль призвал ЕС не политизировать «Северный поток — 2»
Художник предложил построить в США мавзолей и увезти туда тело Ленина
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что министерство финансов России предложило повысить акцизы на сигареты, введя поправки в Налоговый кодекс.В источнике
Подробнее о событии