Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПесков заявил, что режим работы Путина останется прежним

Президент России Владимир Путин и администрация Кремля продолжают работать в прежнем режиме, как и прежде. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после того, как в Москве были объявлены дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса.
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Режим работы Путина останется прежним

РИА Новости14:39

Органы власти продолжат работу, несмотря на введенные в Москве ограничения

Интерфакс14:12

Песков: новые ограничения в Москве не скажутся на графике работы Путина

ТАСС14:45

Путин продолжает работать в прежнем режиме на фоне ужесточения режима самоизоляции в Москве

Коммерсантъ13:59

Песков заявил о сохранении обычного режима работы президента

РБК14:26

Песков сообщил, что Путин продолжает работать в прежнем режиме

Вечерняя Москва14:09

Песков заявил, что режим работы Путина останется прежним

RT на русском14:07
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В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Lenta.ru 12:52
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В Шереметьево самолет совершил экстренную посадку

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Ценовая война на рынке нефти не обрушит доллар

Система нефтедолларов была создана в 1973 году, когда США и Саудовская Аравия заключили сделку, согласно которой каждый баррель нефти, приобретенный в Саудовской Аравии, номинировался в долларах США.
Вести.Ru 27 марта в 15:21
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Еще ранее против карантина выступал прославленный фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который называл коронавирус "полнейшей чушью" и утверждал, что "от обычного гриппа и туберкулеза больше людей умирает".
Газета.Ru 15:18
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Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал пандемию коронавируса.
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Максим Галкин и Андрей Макаревич «приняли на грудь»

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Bimru.ru вчера в 07:20
Футбол

Украина разгромила Россию в матче Евро-2020 по FIFA

Хавбек «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко отпраздновал победу над защитником «Уфы» и молодежной сборной России Даниилом Круговым в поединке чемпионата Европы – 2020 по FIFA.
Vprognoze.ru 17:15
Общество

В Подмосковье рассказали о выплатах потерявшим работу из-за COVID-19

Жители Подмосковья, лишившиеся работы из-за коронавируса, получат дополнительное пособие в размере 15 тысяч рублей в случае, если работали в этом году не менее 60 дней, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своём Instagram-аккаунте.
РИА Новости 17:53
Политика

Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома

Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы.
Интерфакс 14:53
Общество

В Москве подтверждены первые два случая коронавируса в Череповце

Московский референс-центр подтвердил инфицирование коронавирусом двух череповчан, которые находились на базе отдыха в Торово.
Официальный сайт Череповца 15:14
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

По мнению главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Николая Брико, активность нового коронавируса сойдет на нет к концу апреля — началу мая.
SMINEWS в Иванове 27 марта в 13:09
Общество

На Украине число случаев коронавируса достигло 356

Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло с 311 до 356, умерли 9 человек, сообщила в субботу пресс-служба минздрава.
РИА Новости вчера в 16:42
Общество

Рошаль посоветовал жителям России ходить в магазин в перчатках

Москва, 29 марта 2020, 08:50 — REGNUM Жителям Российской Федерации, которые не хотят заразиться коронавирусом, следует обязательно обрабатывать телефоны антисептиком, ходить в перчатках в магазинах, а также держаться в полутора-двух метрах от людей.
REGNUM 01:50
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Диджей-сет на экошубе и селфи-палке: AliExpress устроит онлайн-концерт в честь своего юбилея

Афиша Daily 27 марта в 11:31
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Патриарх Кирилл порекомендовал не посещать храмы из-за коронавируса

РБК 06:38
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
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Авто

Porsche и Audi объединяются, чтобы создать новую платформу

ДВС скоро уйдут в историю Немецкие автобренды объединяют усилия, чтобы создать новую платформу для электрокара Porsche Macan.
Inc-news.ru 14:34
Происшествия

В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 13:25
Общество

Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Интерфакс 11:45
Общество

В Италии предупредили о бунтах на юге страны из-за карантина

На юге Италии продолжительный карантин может спровоцировать восстание населения.
ToDay News Ufa 07:44
Происшествия

У прибывшего из Франции в Уфу студента обнаружили коронавирус

Инфекционисты Башкирии обнаружили коронавирус у студента, прибывшего в Уфу из Франции 15 марта, сообщил на брифинге министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 06:22
Гаджеты

Рассекречены характеристики новых процессоров Intel

Рассекречены характеристики новых процессоров Intel — Tiger Lake и Rocket Lake.
Ferra 08:40
Общество

В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
RT на русском 06:14
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
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Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

В ближайшее время будет установлен порядок выдачи специальных пропусков, при наличии которого можно при необходимости покинуть дом.
Вести.Ru 17:26
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