Президент России Владимир Путин и администрация Кремля продолжают работать в прежнем режиме, как и прежде. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после того, как в Москве были объявлены дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса.

Общество Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.

Энергетика Ценовая война на рынке нефти не обрушит доллар Система нефтедолларов была создана в 1973 году, когда США и Саудовская Аравия заключили сделку, согласно которой каждый баррель нефти, приобретенный в Саудовской Аравии, номинировался в долларах США.

Общество Олимпийская чемпионка Резцова отказалась соблюдать карантин Еще ранее против карантина выступал прославленный фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который называл коронавирус "полнейшей чушью" и утверждал, что "от обычного гриппа и туберкулеза больше людей умирает".

Шоу-бизнес Полина Гренц решила покинуть шоу «Холостяк» Прошлая серия проекта завершилась интригой: шоу покинула одна из фавориток холостяка — Барбара Пино, но вместе с ней таинственным образом исчез и Антон.

Футбол Кассано: «Месси лучше Марадоны» Известный в прошлом футболист Антонио Кассано сравнил Лионеля Месси и легендой аргентинского футбола Диего Марадоной.

Футбол Украина разгромила Россию в матче Евро-2020 по FIFA Хавбек «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко отпраздновал победу над защитником «Уфы» и молодежной сборной России Даниилом Круговым в поединке чемпионата Европы – 2020 по FIFA.

Общество В Подмосковье рассказали о выплатах потерявшим работу из-за COVID-19 Жители Подмосковья, лишившиеся работы из-за коронавируса, получат дополнительное пособие в размере 15 тысяч рублей в случае, если работали в этом году не менее 60 дней, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своём Instagram-аккаунте.

Политика Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы.

Общество Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России По мнению главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Николая Брико, активность нового коронавируса сойдет на нет к концу апреля — началу мая.

Общество На Украине число случаев коронавируса достигло 356 Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло с 311 до 356, умерли 9 человек, сообщила в субботу пресс-служба минздрава.

Общество Рошаль посоветовал жителям России ходить в магазин в перчатках Москва, 29 марта 2020, 08:50 — REGNUM Жителям Российской Федерации, которые не хотят заразиться коронавирусом, следует обязательно обрабатывать телефоны антисептиком, ходить в перчатках в магазинах, а также держаться в полутора-двух метрах от людей.

Общество Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.

Происшествия У прибывшего из Франции в Уфу студента обнаружили коронавирус Инфекционисты Башкирии обнаружили коронавирус у студента, прибывшего в Уфу из Франции 15 марта, сообщил на брифинге министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Общество В Китае остановили распространение коронавируса Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.

Общество В Пскове умер пациент с коронавирусом Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.