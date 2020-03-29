Коронавирус
RT на русскомПесков заявил, что режим работы Путина останется прежним
Президент России Владимир Путин и администрация Кремля продолжают работать в прежнем режиме, как и прежде. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после того, как в Москве были объявлены дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса.
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Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Энергетика
Ценовая война на рынке нефти не обрушит доллар
Система нефтедолларов была создана в 1973 году, когда США и Саудовская Аравия заключили сделку, согласно которой каждый баррель нефти, приобретенный в Саудовской Аравии, номинировался в долларах США.
Общество
Олимпийская чемпионка Резцова отказалась соблюдать карантин
Еще ранее против карантина выступал прославленный фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который называл коронавирус "полнейшей чушью" и утверждал, что "от обычного гриппа и туберкулеза больше людей умирает".
Шоу-бизнес
Полина Гренц решила покинуть шоу «Холостяк»
Прошлая серия проекта завершилась интригой: шоу покинула одна из фавориток холостяка — Барбара Пино, но вместе с ней таинственным образом исчез и Антон.
Футбол
Кассано: «Месси лучше Марадоны»
Известный в прошлом футболист Антонио Кассано сравнил Лионеля Месси и легендой аргентинского футбола Диего Марадоной.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал пандемию коронавируса.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Андрей Макаревич «приняли на грудь»
Недавним гостем шоу на YouTube-канале стал популярны юморист Максим Галкин, являющийся супругом Примадонны российской эстрады – певицы Аллу Пугачевой.
Футбол
Украина разгромила Россию в матче Евро-2020 по FIFA
Хавбек «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко отпраздновал победу над защитником «Уфы» и молодежной сборной России Даниилом Круговым в поединке чемпионата Европы – 2020 по FIFA.
Общество
В Подмосковье рассказали о выплатах потерявшим работу из-за COVID-19
Жители Подмосковья, лишившиеся работы из-за коронавируса, получат дополнительное пособие в размере 15 тысяч рублей в случае, если работали в этом году не менее 60 дней, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своём Instagram-аккаунте.
Политика
Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома
Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы.
Общество
В Москве подтверждены первые два случая коронавируса в Череповце
Московский референс-центр подтвердил инфицирование коронавирусом двух череповчан, которые находились на базе отдыха в Торово.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
По мнению главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Николая Брико, активность нового коронавируса сойдет на нет к концу апреля — началу мая.
Общество
На Украине число случаев коронавируса достигло 356
Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло с 311 до 356, умерли 9 человек, сообщила в субботу пресс-служба минздрава.
Общество
Рошаль посоветовал жителям России ходить в магазин в перчатках
Москва, 29 марта 2020, 08:50 — REGNUM Жителям Российской Федерации, которые не хотят заразиться коронавирусом, следует обязательно обрабатывать телефоны антисептиком, ходить в перчатках в магазинах, а также держаться в полутора-двух метрах от людей.
Гаджеты
Диджей-сет на экошубе и селфи-палке: AliExpress устроит онлайн-концерт в честь своего юбилея
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Авто
Porsche и Audi объединяются, чтобы создать новую платформу
ДВС скоро уйдут в историю Немецкие автобренды объединяют усилия, чтобы создать новую платформу для электрокара Porsche Macan.
Происшествия
В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса
Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев
Общество
В Италии предупредили о бунтах на юге страны из-за карантина
На юге Италии продолжительный карантин может спровоцировать восстание населения.
Происшествия
У прибывшего из Франции в Уфу студента обнаружили коронавирус
Инфекционисты Башкирии обнаружили коронавирус у студента, прибывшего в Уфу из Франции 15 марта, сообщил на брифинге министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Гаджеты
Рассекречены характеристики новых процессоров Intel
Рассекречены характеристики новых процессоров Intel — Tiger Lake и Rocket Lake.
Общество
В Китае остановили распространение коронавируса
Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
В ближайшее время будет установлен порядок выдачи специальных пропусков, при наличии которого можно при необходимости покинуть дом.