Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПесков заявил, что режим работы Путина останется прежним

Президент России Владимир Путин и администрация Кремля продолжают работать в прежнем режиме, как и прежде. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после того, как в Москве были объявлены дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса.
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Дмитрий Песков
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— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 14:00

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Режим работы Путина останется прежним

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Газета.Ru14:05
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В горбольнице будут развернуты порядка 184 коек, включая реанимационные.
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Как следует из текста приказа, госграницу можно будет пересекать дипломатическим работникам и членам их семей, водителям грузовых автомобилей, экипажам речных судов, международных поездов, сотрудникам Межправительственной фельдъегерской связи, членам официальных делегаций, курьерам дипломатической связи при условии предъявления документов, удостоверяющих их личность.
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