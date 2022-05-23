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Песков заявил, что ситуация с курсом рубля постоянно обсуждается на уровне президента

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с курсом рубля регулярно обсуждается, в том числе на уровне главы государства.
Газета.Ru
Песков напомнил о словах Путина, что благодаря своевременным мерам правительства и Банка России удается поддерживать макростабильность в стране.
Газета.Ru
Как отметил пресс-секретарь президента, Путин на регулярной основе проводит совещания, посвященные экономике РФ.
Газета.Ru
По состоянию на 23 мая официальный курс доллара составляет 58,89 рубля, курс евро — 60,9 рубля.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Песков: тему динамики курса рубля постоянно обсуждают на профильных совещаниях у Путина
ТАСС06:09
Песков заявил, что курс рубля постоянно обсуждается на совещаниях у Путина
Life.ru06:02
Песков заявил, что ситуация с курсом рубля постоянно обсуждается на уровне президента
Газета.Ru05:22
Песков: президент постоянно обсуждает курс рубля на совещаниях
РЕН ТВ05:49
Песков: курс рубля – постоянная тема на экономических совещаниях у президента
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Пресс-секретарь Песков: социальные обязательства обсуждаются на совещаниях у Путина
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