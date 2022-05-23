Газета.RuПесков заявил, что ситуация с курсом рубля постоянно обсуждается на уровне президентаПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с курсом рубля регулярно обсуждается, в том числе на уровне главы государства.Газета.RuПесков напомнил о словах Путина, что благодаря своевременным мерам правительства и Банка России удается поддерживать макростабильность в стране.Газета.RuКак отметил пресс-секретарь президента, Путин на регулярной основе проводит совещания, посвященные экономике РФ.Газета.RuПо состоянию на 23 мая официальный курс доллара составляет 58,89 рубля, курс евро — 60,9 рубля.Телеканал 360°Читать далееСвернутьИзвестияИзвестияГазета.RuФАНLife.ruТелеканал 360°РЕН ТВПодробнее о событииПесков: тему динамики курса рубля постоянно обсуждают на профильных совещаниях у ПутинаТАСС06:09Песков заявил, что курс рубля постоянно обсуждается на совещаниях у ПутинаLife.ru06:02Песков заявил, что ситуация с курсом рубля постоянно обсуждается на уровне президентаГазета.Ru05:22Песков: президент постоянно обсуждает курс рубля на совещанияхРЕН ТВ05:49Песков: курс рубля – постоянная тема на экономических совещаниях у президентаSmotrim.ru05:33Пресс-секретарь Песков: социальные обязательства обсуждаются на совещаниях у ПутинаРИА Новости05:52В Кремле оценили ситуацию с укреплением рубляИзвестия05:20Показать ещёОценить16Поделиться