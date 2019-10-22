Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроков проведения «нормандского саммита» пока нет, так как формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от минских соглашений, сообщает РИА Новости. Песков сказал, что «нормандскому формату сейчас тяжело».

Песков заявил, что сроков «нормандского саммита» пока нет

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