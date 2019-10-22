Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПесков заявил, что сроков «нормандского саммита» пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроков проведения «нормандского саммита» пока нет, так как формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от минских соглашений, сообщает РИА Новости. Песков сказал, что «нормандскому формату сейчас тяжело».
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Песков: Сроков «нормандского саммита» сейчас нет

Российская газета06:04

Кремль сообщил об отсутствии точных сроков проведения саммита «нормандской четверки»

Известия06:48

Песков рассказал о сложностях организации нормандского саммита

RT на русском06:39

Кремль объяснил трудности в организации саммита в «нормандском формате»

РБК07:02

Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»

Lenta.ru05:54

Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»

РИА Новости05:32

Песков: саммит «нормандской четверки» пока не готовится из-за запросов «одной из сторон»

ТАСС05:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:42, Ашберн
Общество

Хабенский стал жертвой квартирных мошенников

Рамблер 10:58
Игры

Игрок продает диски с невышедшей Call of Duty: Modern Warfare

CyberSport.ru 20 октября в 06:38
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Происшествия

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

Коммерсантъ 09:01
Интернет

У WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции, которая позволяет ограничить список контактов, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Московский Комсомолец 11:11
Происшествия

В Ангарске водитель иномарки дважды переехал пенсионерку и скрылся

В Ангарске водитель иномарки сбил во дворе дома пенсионерку.
Дни.ру 09:14
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Кино

«Звездные войны» побили рекорд «Мстителей» по предпродаже билетов

За первый час предпродажи было реализовано на 45% больше билетов, чем на показы самого кассового в истории фильма в международном прокате "Мстители: Финал" за аналогичный период времени.
Газета.Ru 12:27
Культура

Выставка русского авангарда открывается в Новой Третьяковке

РИА Новости вчера в 04:58
Авто

Новый Land Rover Defender 130 презентуют в 2020 году

Land Rover Defender 130 нового поколения будет презентован в 2020-м.
OAnews 07:46
Происшествия

В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь

Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Известия 07:19
Фигурное катание

15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания

Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости вчера в 11:50
Футбол

Занятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания

Эксперты университета Глазго провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что бывшие профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще, по сравнению с представителями других профессий, страдают в пожилом возрасте от деменции.
53 новости вчера в 17:15
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Авто

Опубликованы изображения футуристичного концепта Toyota Supra 3000GT

В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.
SpeedMe вчера в 14:54
Общество

Экс-президент США Джимми Картер экстренно госпитализирован

Бывшего президента Соединенных Штатов Америки Джимми Картера экстренно госпитализировали, сообщает информационное агентство Associated Press.
Sputnik Таджикистан 08:14
Общество

Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 16:57
Футбол

«Реал» определился с кандидатами на замену Зидану

По сообщениям испанских СМИ, Зидан будет уволен, если «Реал» не сумеет обыграть «Галатасарай» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
ODDS.ru 09:54
Авто

Mitsubishi Pajero уйдет из России

Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero в конце этого года уйдет с российского рынка.
Телеканал 360° вчера в 10:09
Футбол

Отмечается 90-летие со дня рождения Льва Яшина

Отмечается 90-летие со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 21:53
Общество

США сняли санкции с компании—владельца танкеров для «Ямал СПГ»

СП владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, которые осуществляют перевозку СПГ для проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ».
Коммерсантъ 11:55
Общество

Суд снял подозрения с бизнесмена Тюрина в заказе убийства Вороненкова

Печерский суд Киева снял подозрения с российского бизнесмена Владимира Тюрина в заказе убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве.
РЕН ТВ 11:31
Общество

Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда

Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Происшествия

Фигурант дела о нападении на Кашина получил 8 лет колонии за похищение

Вячеслав Борисов, фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина, осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека.
Известия 08:00
Общество

Опубликовано видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола

Автомат нового поколения АК-12 испытали на прочность безостановочной стрельбой. Видео эксперимента появилось на сайте концерна "Калашников".
РИА Новости 10:44
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются пять часов

Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в течение пяти часов.
RT на русском 11:32
Кино

Александр Петров: «Климу Шипенко нравится, как я молчу»

Независимая газета 11:35
Политика

Германия отказалась признавать Голодомор геноцидом украинского народа

Госминистр германского МИД Михаэль Рот в ответ на петицию с просьбой к бундестагу Германии признать "голодомор на Украине в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа, вызванным действиями советского режима" заявил, что у правительства этой страны иная точка зрения на те события.
Новые Известия 06:38
Кино

Вин Дизель возвращается к жизни в трейлере фильма «Бладшот»

Вышел трейлер фильма «Бладшот» — экранизации одноименного комикса. Главную роль в боевике сыграл Вин Дизель.
Афиша Daily вчера в 05:03
Происшествия

На постояльцев хостела в Новой Москве напал заместитель администратора

RT на русском 03:41
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное