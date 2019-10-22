Политика
Аргументы и ФактыПесков заявил, что сроков «нормандского саммита» пока нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроков проведения «нормандского саммита» пока нет, так как формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от минских соглашений, сообщает РИА Новости. Песков сказал, что «нормандскому формату сейчас тяжело».
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Общество
Хабенский стал жертвой квартирных мошенников
Рамблер 10:58
Игры
Игрок продает диски с невышедшей Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru 20 октября в 06:38
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Интернет
У WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции, которая позволяет ограничить список контактов, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Московский Комсомолец 11:11
Происшествия
В Ангарске водитель иномарки дважды переехал пенсионерку и скрылся
В Ангарске водитель иномарки сбил во дворе дома пенсионерку.
Дни.ру 09:14
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Кино
«Звездные войны» побили рекорд «Мстителей» по предпродаже билетов
За первый час предпродажи было реализовано на 45% больше билетов, чем на показы самого кассового в истории фильма в международном прокате "Мстители: Финал" за аналогичный период времени.
Газета.Ru 12:27
Культура
Выставка русского авангарда открывается в Новой Третьяковке
РИА Новости вчера в 04:58
Авто
Новый Land Rover Defender 130 презентуют в 2020 году
Land Rover Defender 130 нового поколения будет презентован в 2020-м.
OAnews 07:46
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь
Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Известия 07:19
Фигурное катание
15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости вчера в 11:50
Футбол
Занятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания
Эксперты университета Глазго провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что бывшие профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще, по сравнению с представителями других профессий, страдают в пожилом возрасте от деменции.
53 новости вчера в 17:15
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Авто
Опубликованы изображения футуристичного концепта Toyota Supra 3000GT
В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.
SpeedMe вчера в 14:54
Общество
Экс-президент США Джимми Картер экстренно госпитализирован
Бывшего президента Соединенных Штатов Америки Джимми Картера экстренно госпитализировали, сообщает информационное агентство Associated Press.
Sputnik Таджикистан 08:14
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 16:57
Футбол
«Реал» определился с кандидатами на замену Зидану
По сообщениям испанских СМИ, Зидан будет уволен, если «Реал» не сумеет обыграть «Галатасарай» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
ODDS.ru 09:54
Авто
Mitsubishi Pajero уйдет из России
Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero в конце этого года уйдет с российского рынка.
Телеканал 360° вчера в 10:09
Футбол
Отмечается 90-летие со дня рождения Льва Яшина
Отмечается 90-летие со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 21:53
Общество
США сняли санкции с компании—владельца танкеров для «Ямал СПГ»
СП владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, которые осуществляют перевозку СПГ для проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ».
Коммерсантъ 11:55
Общество
Суд снял подозрения с бизнесмена Тюрина в заказе убийства Вороненкова
Печерский суд Киева снял подозрения с российского бизнесмена Владимира Тюрина в заказе убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве.
РЕН ТВ 11:31
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Происшествия
Фигурант дела о нападении на Кашина получил 8 лет колонии за похищение
Вячеслав Борисов, фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина, осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека.
Известия 08:00
Общество
Опубликовано видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола
Автомат нового поколения АК-12 испытали на прочность безостановочной стрельбой. Видео эксперимента появилось на сайте концерна "Калашников".
РИА Новости 10:44
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются пять часов
Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в течение пяти часов.
RT на русском 11:32
Кино
Александр Петров: «Климу Шипенко нравится, как я молчу»
Независимая газета 11:35
Политика
Германия отказалась признавать Голодомор геноцидом украинского народа
Госминистр германского МИД Михаэль Рот в ответ на петицию с просьбой к бундестагу Германии признать "голодомор на Украине в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа, вызванным действиями советского режима" заявил, что у правительства этой страны иная точка зрения на те события.
Новые Известия 06:38
Кино
Вин Дизель возвращается к жизни в трейлере фильма «Бладшот»
Вышел трейлер фильма «Бладшот» — экранизации одноименного комикса. Главную роль в боевике сыграл Вин Дизель.
Афиша Daily вчера в 05:03