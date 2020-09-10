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РИА Новости
РИА Новости

Песков заявил, что у Кремля отсутствуют данные о состоянии Навального

Кремль ожидает подкрепления официальной информацией сообщения в СМИ о состоянии здоровья Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Это же сообщения СМИ, мы всегда уже приучились очень осторожно относиться к сообщениям СМИ и не можем пока считать эти сообщения за первостоичник, пока они не подкреплены более официальной информацией. Мы не располагаем более детальной информацией о состоянии здоровья пациента.
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В Кремле прокомментировали данные СМИ об улучшении здоровья Навального

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Песков заявил об отсутствии информации о состоянии здоровья Навального

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Life.ru

В Кремле прокомментировали слухи об улучшении состояния Навального

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В Кремле заявили об отсутствии информации о состоянии здоровья Навального

РБК06:00
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«Мы не располагаем достоверной информацией». Песков — о сообщениях об улучшении здоровья Навального

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В Минздраве половину суицидов в России связали с потреблением алкоголя

«Если говорить об исследованиях, которые проводились в нашей стране, по оценке российских экспертов, до 50% суицидов в той или иной степени ассоциированы с потреблением алкоголя», — заявил Салагай.
В Минздраве половину суицидов в России связали с потреблением алкоголя
РБК08:53
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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ЦБ РФ допустил падение цены на нефть до $25

Темп восстановительного роста российской экономики будет превышать потенциальный в 2021–2022 годах и окажется близким к нему в 2023 году, считает ЦБ Цены на нефть, согласно базовому прогнозу ЦБ, стабилизируются на уровне $50 за баррель к концу 2022 года.
Росбалт09:03
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новости06:01
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Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газета07:52
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Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началась и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где, в том числе, будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новости08:46
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Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM06:46
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СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей

Следствие считает заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском08:46
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