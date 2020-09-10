Это же сообщения СМИ, мы всегда уже приучились очень осторожно относиться к сообщениям СМИ и не можем пока считать эти сообщения за первостоичник, пока они не подкреплены более официальной информацией. Мы не располагаем более детальной информацией о состоянии здоровья пациента.