Песков заявил, что в Кремле не знали о коронавирусе у Лукашенко
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не знали о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко переболел коронавирусом. "Нам об этом не было известно", - сказал Песков.В источнике
Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается.
С чего всё началось
В Кремле прокомментировали новость о COVID-19 у Лукашенко
В Кремле не знали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии о перенесенном им заболевании.
ТАССвчера в 11:39
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Песков заявил, что у Путина «все нормально, рабочий график продолжается»
Комсомольская правдавчера в 11:24