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Песков заявил, что в Кремле не знали о коронавирусе у Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не знали о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко переболел коронавирусом. "Нам об этом не было известно", - сказал Песков.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается.
С чего всё началось
ТАСС

В Кремле прокомментировали новость о COVID-19 у Лукашенко

В Кремле не знали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии о перенесенном им заболевании.
ТАССвчера в 11:39
Подробнее о событии
Интерфакс

В Кремле на фоне заявления Лукашенко заверили, что Путин здоров

Интерфаксвчера в 11:29
Коммерсантъ

Песков после сообщения о коронавирусе у Лукашенко: у Путина все нормально

Коммерсантъвчера в 11:45
ТАСС

В Кремле прокомментировали новость о COVID-19 у Лукашенко

ТАССвчера в 11:39
РБК

Песков ответил на вопрос о здоровье Путина после слов Лукашенко о COVID

РБКвчера в 12:42
RT на русском

Песков прокомментировал информацию о коронавирусе у Лукашенко

RT на русскомвчера в 11:25
Комсомольская правда

Песков заявил, что у Путина «все нормально, рабочий график продолжается»

Комсомольская правдавчера в 11:24
Lenta.ru

Кремль сообщил о здоровье Путина после новостей о коронавирусе у Лукашенко

Lenta.ruвчера в 11:19
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В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новостивчера в 11:40
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Kyivstoner получил бан на Twitch

Twitch забанила канал Kyivstoner на неопределенный срок. Об этом сообщил ресурс StreamerBans, который отслеживает блокировки на платформе.
CyberSport.ruвчера в 14:18
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Продление выплат, ограничения и здоровье Путина: важная информация к этому часу

В Госдуме прокомментировали инициативу по поводу продления в августе выплаты на детей, которая ранее появилась на портале общественных инициатив и набрала более ста тысяч подписей.
КТВ-Лучвчера в 16:04
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В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»

Брайан О'Тул отмечает, что ГАЗ является одним из основных российских автопроизводителей, однако включение группы в санкционный список в 2018 году не вызвало эффекта разорвавшейся бомбы, как это произошло в случае с «Русалом».
Lenta.ruвчера в 13:45
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Отец Меган Маркл признался, что не гордится тем, кем стала его дочь

Отец супруги британского принца Гарри, бывшей американской актрисы Меган Маркл, который уже давно не общался с представителями прессы, на днях признался, что не гордится тем, кем стала его дочь.
Аргументы неделивчера в 15:56
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