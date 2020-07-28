Коронавирус

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не знали о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко переболел коронавирусом. "Нам об этом не было известно", - сказал Песков.
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Дмитрий Песков
Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 11:45
с чего всё началось

В Кремле прокомментировали новость о COVID-19 у Лукашенко

В Кремле не знали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии о перенесенном им заболевании.
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Lenta.ru11:19
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:03, Ашберн
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Азербайджан и Турция с 29 июля проводят совместные военные учения

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Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

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Происшествия

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В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина напал на отделение Сбербанка. Об этом 28 июля сообщил телеканал «78».
Известия 13:10
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Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

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Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.
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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
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Общество

Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова

Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+".
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Политика

МИД РФ призвал правозащитников отреагировать на блокировку «Царьграда»

Российский МИД обратился к правозащитным организациям и профильным экспертам с просьбой отреагировать на блокировку аккаунтов телеканала "Царьград" в сервисах Google.
Газета.Ru 14:33
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Армия и оружие

Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»

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Политика

Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос о Крыме

Светлана Тихановская, которая будет соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах, призвала не искать «пророссийские следы» в ее избирательной кампании.
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Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
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Здоровье

Диетолог рассказала, кому вредно есть дыню

Вечерняя Москва 04:15
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На Тенистой Аллее машина провалилась в яму на дороге

На углу Тенистой Аллеи и Брусничной машина провалилась в яму на дороге.
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Премьера сериала "Игра не выживание" состоится в ближайшее время на ТНТ и видеоплатформе Premier.
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Звезда «Великолепного века» вернулся на экран после провала

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Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
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Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
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Минобрнауки назвало минимальные баллы ЕГЭ для поступления

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Футбол

Румменигге раскритиковал отмену дисквалификации «Манчестер Сити»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге публично возмутился решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу отмены дисквалификации «Манчестер Сити».
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Кристина Асмус показала видео «оргазма» после расставания с мужем

В конце прошлого месяца Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о грядущем разводе.
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РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

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Экономика

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За минувший июнь государственный долг Украины стал больше на 2,7% в пересчёте на гривны — до 2,269 трлн грн, а в долларовом эквиваленте — на 3,5%, до $85,01 млрд. об этом во вторник, 28 июля, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского Министерства финансов.
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Кинотеатры в России откроются с десятью премьерными фильмами

Десять премьерных фильмов выйдут в прокат в первую неделю работы российских кинотеатров.
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Высокое содержание лития в питьевой воде предотвращает риск суицида

Ученые заметили, что страны с бо́льшим содержанием лития в питьевой воде имеют более низкую статистику смертей в результате суицида.
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Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»

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Политика

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
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