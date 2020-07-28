В Кремле не знали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии о перенесенном им заболевании.

с чего всё началось

Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не знали о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко переболел коронавирусом. "Нам об этом не было известно", - сказал Песков.

Песков заявил, что в Кремле не знали о коронавирусе у Лукашенко

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,3K

Происшествия В Петербурге мужчина ограбил отделение Сбербанка В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина напал на отделение Сбербанка. Об этом 28 июля сообщил телеканал «78». 2

Происшествия Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой. 3

Футбол «Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.

Политика МИД РФ призвал правозащитников отреагировать на блокировку «Царьграда» Российский МИД обратился к правозащитным организациям и профильным экспертам с просьбой отреагировать на блокировку аккаунтов телеканала "Царьград" в сервисах Google. 34

Политика Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос о Крыме Светлана Тихановская, которая будет соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах, призвала не искать «пророссийские следы» в ее избирательной кампании.

Культура Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец». 1

Единоборства Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.

Футбол Румменигге раскритиковал отмену дисквалификации «Манчестер Сити» Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге публично возмутился решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу отмены дисквалификации «Манчестер Сити».

Общество РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник. 398

Экономика Госдолг Украины в июне стал больше на 60 млрд гривен За минувший июнь государственный долг Украины стал больше на 2,7% в пересчёте на гривны — до 2,269 трлн грн, а в долларовом эквиваленте — на 3,5%, до $85,01 млрд. об этом во вторник, 28 июля, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского Министерства финансов.