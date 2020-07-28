Коронавирус
РЕН ТВПесков заявил, что в Кремле не знали о коронавирусе у Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не знали о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко переболел коронавирусом. "Нам об этом не было известно", - сказал Песков.
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Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 11:45
с чего всё началось
В Кремле не знали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии о перенесенном им заболевании.ТАСС11:39
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