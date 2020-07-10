Понятен повышенный интерес цеха по отношению к судьбе коллеги. И, поверьте, мы тоже переживаем по этому поводу. Но здесь мы все-таки должны четко, скажем так, понимать. Есть закон о гостайне, есть секретный режим, и он должен соблюдаться. Здесь не должно быть место эмоциям.

Кремль не располагает информацией о следствии по делу советника руководителя «Роскосмоса» и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в Кремле не знают подробностей дела Сафронова

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