Политика
ЗакC.РуПесков заявил, что в Кремле слышали про обыски в ФБК Навального
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков известил журналистов, что в администрации президента знают, что в основанном политиком Алексеем Навальным Фондом борьбы с коррупцией накануне велись некие следственные мероприятия, пишет РИА "Новости" .
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Комиссия ООН по расследованию ударов в Идлибе заработает 30 сентября
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш создал комиссию из трех человек по расследованию авиаударов в провинции Идлиб в Сирии, которая заработает 30 сентября.
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Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России
Вратарь сборной России Маринато Гильерме рассказал, как проходят застолья у него на родине — в Бразилии.
Lenta.ru 13:45
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Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возможного проведения выборов в Донбассе.
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что уже занимается интеграцией с Россией.
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Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что желание нынешнего главы государства Владимира Зеленского прекратить полномочия членов Центризбиркома может быть связано с проведением на российских условиях выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
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РИА Новости 09:21
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Россияне смогут узаконить используемую более 15 лет землю
По новым правилам, граждане смогут официально узаконить и зарегистрировать самовольно занятые участки, если их площадь превышает указанную в Едином государственном реестре недвижимости, но при соблюдении условий о владении землей больше 15 лет и отсутствие претензий соседей и местной власти.
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Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
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