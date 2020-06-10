Политика
РИА НовостиПесков заявил, что в России нет олигархов
В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российские олигархи финансируют радикальную оппозицию в его стране.
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Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения снимать первыми
Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице "Вконтакте" спросил у петербуржцев, какие ограничения стоит снимать в первую очередь.
Питерские заметки 07:06
Финансы
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК 12:13
Происшествия
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене
Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей.
Российская газета 12:51
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня вчера в 02:28
Экономика
Первый канал погасил задолженность перед «Останкино» за 2019 год
«Задолженность Первого канала перед ТТЦ за 2019 год полностью погашена», — отметили в пресс-службе.
Известия 13:01
Транспорт
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
Инфорос 05:41
Политика
Путин поддержал решение Дрозденко баллотироваться на новый срок
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает решение главы Ленинградской области Александра Дрозденко баллотироваться на очередной губернаторский срок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:14
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
Авто
Volkswagen запустил производство кроссовера Nivus
Volkswagen запустил производство новой модели — компактного купе-кроссовера Nivus.
MotorPage.Ru 04:40
Наука
Обнаружили предшественника Великой китайской стены
Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
Политика
Путин поручил финансировать IT-отрасль за счёт госзаказов
Возможное выпадающее финансирование нужно заместить за счёт государственных заказов, пояснил президент.
REGNUM 08:37
Здоровье
Жителей Липецкой области просят не ехать в Воронеж
10 июня на очередном заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе выступил главный санитарный врач региона Владимир Бондарев.
Kursk.com 10:25
Общество
Низкая смертность среди заразившихся COVID-19 в России смутила представителя ВОЗ
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил в среду, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России, исходя из количества населения страны.
Интерфакс 13:16
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Происшествия
Стало известно о попытке суицида Ефремова
Lenta.ru 10:49
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Здоровье
Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать
Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
Четвертая Власть 05:38
Политика
Экс-глава МИД Украины назвал способ вернуть Крым
Крым стал российским регионом по итогам референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России.
РБК 13:18
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Политика
Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в дезинформации во время пандемии
В пресс-релизе ЕК Россию и Китай обвиняют в дезинформационных кампаниях.
Коммерсантъ 11:31
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН 08 июня в 19:46
Экономика
ОЭСР предсказала падение российской экономики на 8–10% в 2020 году
По оценке ОЭСР, дефицит российского бюджета в 2020 году составит лишь 2,5%–2,6%. При этом Минэкономразвития ожидает, что этот показатель по итогам года составит 8,5% ВВП.
Дождь 10:24
Происшествия
В Новой Москве обрушился автомобильный мост
В Новой Москве обрушился автомобильный мост через реку Незнайка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 11:32
Авто
Ford и Volkswagen заключили договоры о развитии альянса
Сегодня Ford Motor Company и Volkswagen AG подписали пакет соглашений, расширяющих их глобальный альянс и позволяющих углубить совместные проекты, которые в общих чертах были намечены в июле прошлого года.
Драйв 11:26
Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение жестких санкций против США из-за «СП-2».
Evo-rus.com 04:27
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Транспорт
Пробки в Москве достигли девяти баллов
RT на русском 12:04
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30