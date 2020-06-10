В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российские олигархи финансируют радикальную оппозицию в его стране.

Песков заявил, что в России нет олигархов

Финансы Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов. 56

Происшествия Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей. 1

Транспорт ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ. 362

Политика Путин поддержал решение Дрозденко баллотироваться на новый срок Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает решение главы Ленинградской области Александра Дрозденко баллотироваться на очередной губернаторский срок, передает РИА "Новости". 84

Политика Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. 1,9K

Наука Обнаружили предшественника Великой китайской стены Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры. 26

Здоровье Жителей Липецкой области просят не ехать в Воронеж 10 июня на очередном заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе выступил главный санитарный врач региона Владимир Бондарев. 6

Общество Низкая смертность среди заразившихся COVID-19 в России смутила представителя ВОЗ Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил в среду, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России, исходя из количества населения страны.

Здоровье Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам. 44

Политика Экс-глава МИД Украины назвал способ вернуть Крым Крым стал российским регионом по итогам референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. 334

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 665

Экономика ОЭСР предсказала падение российской экономики на 8–10% в 2020 году По оценке ОЭСР, дефицит российского бюджета в 2020 году составит лишь 2,5%–2,6%. При этом Минэкономразвития ожидает, что этот показатель по итогам года составит 8,5% ВВП. 20

Происшествия В Новой Москве обрушился автомобильный мост В Новой Москве обрушился автомобильный мост через реку Незнайка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 52

Авто Ford и Volkswagen заключили договоры о развитии альянса Сегодня Ford Motor Company и Volkswagen AG подписали пакет соглашений, расширяющих их глобальный альянс и позволяющих углубить совместные проекты, которые в общих чертах были намечены в июле прошлого года.

Политика Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.