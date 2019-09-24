Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик

В ходе общения со студентами Высшей школы экономики представитель Кремля подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать.
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