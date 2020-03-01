Политика

ФАНФАНПесков заявил, что встреча Путина и Эрдогана будет непростой

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, но лидеры подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана

Интерфакс09:45

В Кремле сообщили о скорой встрече Путина и Эрдогана в Москве

Газета.Ru11:35

Песков: встреча Путина и Эрдогана будет непростой

Московский Комсомолец10:15

В Кремле предрекли непростую встречу Путина с Эрдоганом

Lenta.ru10:07

Песков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана

РБК11:37

Эксперт: Путин и Эрдоган на предстоящей встрече помимо Сирии могут коснуться Ливии

ТАСС10:43

Песков: встреча Путина с Эрдоганом будет непростой

Вести.Ru09:28
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Армия и оружие

Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо

Московский Комсомолец 11:23
Футбол

«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ

Газета.Ru 13:06
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
Футбол

Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2

«Манчестер Сити» взял верх над «Астон Виллой» в финале Кубка английской футбольной лиги.
RT на русском 13:22
Биатлон

Определился состав сборной России на этап Кубка мира в Нове Место

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире канала «Матч ТВ» назвал состав команды на этап Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Спорт-Экспресс 04:53
Армия и оружие

Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 10:00
Происшествия

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета 13:13
Происшествия

СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве

Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 06:47
Политика

Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина

Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:20
Футбол

Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:1

Гости пропустили на третьей минуте встречи после ошибки вратаря Давида Де Хеа.
Бомбардир.ру 09:47
Политика

Границу Турции с ЕС пересекли уже более 100 тыс. беженцев

REGNUM 13:29
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $49

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% - до $48,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:10 мск.
ТАСС 28 февраля в 11:12
Политика

Внеочередные выборы в Рижскую думу пройдут 25 апреля

25 апреля пройдут внеочередные выборы в Рижскую думу.
Газета.Ru 13:39
Футбол

«Шахтер» прервал 48-матчевую серию без поражений в чемпионате Украины

Донецкий "Шахтер" проиграл "Ворксле" в матче 20-го тура чемпионата Украины со счетом 0:1.
ProstoProSport 12:45
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций

Министерство обороны РФ распространило видео боевой работы российского спецназа по случаю отмечаемого в четверг Дня Сил специальных операций (ССО).
ТАСС 26 февраля в 22:37
Происшествия

Трое журналистов «Sputnik Турция» освобождены

Задержанные в Анкаре три журналиста «Sputnik Турция» освобождены. Турецкая прокуратура не нашла в их действиях состава преступления.
BFM.ru 09:20
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика сегодня вчера в 20:37
Происшествия

В Казани женщина напала с ножом на двоих сыновей

ТАСС 12:04
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета 28 февраля в 08:56
Финансы

В России внесут изменения в закон о валютном регулировании

Резиденты-экспортеры смогут для обоснования недополученной валютной выручки смогут включать документы, фиксирующие порчу товара и урегулирование его оплаты.
RuNews24.ru 03:33
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

iReactor 27 февраля в 22:54
Политика

Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды

В рамках закона, в России разрешается использование нацистской атрибутики или символики, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды".
Газета.Ru 12:21
Футбол

Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:51
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Агата Муцениеце избавилась от татуировки, посвященной мужу

Агата Муцениеце избавилась от татуировки, посвященной мужу Агата Муцениеце исправила татуировку на безымянном пальце.
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Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
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Общество

В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ

Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Lenta.ru 12:28
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Экономика

Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Lenta.ru 28 февраля в 02:00
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
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