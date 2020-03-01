Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, но лидеры подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана будет непростой

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