Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только для финализации «некоего документа», работа над которым была остановлена.
«Есть смысл встречаться Путину с Зеленским только для того, чтобы финализировать некий документ. А работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась», - отметил Песков.
Как писала Общественная служба новостей ранее, президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем рассказал о положении дел на замороженных переговорах с Украиной.
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