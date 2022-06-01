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Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только для финализации документа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только для финализации «некоего документа», работа над которым была остановлена.
RT на русском
«Есть смысл встречаться Путину с Зеленским только для того, чтобы финализировать некий документ. А работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась», - отметил Песков.
ТК Звезда
Вчера Зеленский в разговоре с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил желание провести встречу с Путиным, рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости
Как писала Общественная служба новостей ранее, президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем рассказал о положении дел на замороженных переговорах с Украиной.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только для финализации документа
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Песков: встреча Путина и Зеленского не исключена, но она должна быть подготовлена
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Песков заявил о возможности встречи Путина и Зеленского только для финализации документа
Lenta.ru06:42
Песков не исключил встречи Путина с Зеленским
Комсомольская правда06:52
Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только для финализации документа
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Песков: встреча Путина и Зеленского возможна только для финализации «некоего документа»
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Песков заявил, что встречу Путина с Зеленским априори никто не исключал
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