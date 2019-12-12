Политика
RT на русскомПесков заявил, что запрета шутить про Путина на телевидении нет
Как сообщает РИА Новости, ранее участник команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин заявил, что цензуры на телевидении стало больше, сначала про президента можно было шутить, а сейчас нет.
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с чего всё началось
«На телевидении Путин — как Волан-де-Морт»: интервью звезды «Уральских пельменей» Дмитрия Брекоткина
Может быть, победит лень и мы будем лежать на диване и брюзжать о том, что СТС не дает в эфир то, что мы придумываем.Екатеринбург Онлайн10 декабря в 22:30
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Песков ответил на заявление Брекоткина о том, что на телевидении запрещено шутить про Путина
Екатеринбург Онлайн06:15
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