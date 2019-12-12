Политика

RT на русскомRT на русскомПесков заявил, что запрета шутить про Путина на телевидении нет

Как сообщает РИА Новости, ранее участник команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин заявил, что цензуры на телевидении стало больше, сначала про президента можно было шутить, а сейчас нет.
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с чего всё началось

«На телевидении Путин — как Волан-де-Морт»: интервью звезды «Уральских пельменей» Дмитрия Брекоткина

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URA.Ru21:44

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Екатеринбург Онлайн06:15

Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

ТАСС04:54

Песков ответил Брекоткину из «Уральских пельменей» насчет цензуры

Телепрограмма06:05

Песков ответил на вопрос о запрете шуток про Путина

Lenta.ru04:53

Песков заявил, что запрета шутить про Путина на телевидении нет

RT на русском04:49

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