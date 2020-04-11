Коронавирус
Газета.RuПесков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости". "Здоровье Путина отменное, это видно по рабочему графику президента", - подчеркнул представитель Кремля.
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Общество
Собянин разъяснил порядок получения специальных пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 12:44
Общество
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса: 18 860 человек, сообщил Университет Джона Хопкинса.
РИА Новости 12:32
Энергетика
В ОПЕК установили новый объем добычи нефти для России
Исключением станет Россия и Саудовская Аравия, для которых базовым уровнем будет 11 млн баррелей в сутки.
Профиль вчера в 05:16
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Lenta.ru вчера в 06:13
Здоровье
Парикмахерские и рынки в понедельник не откроют. Сергей Морозов заявил о введении обязательного ношения масок
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил в социальных сетях, что в регионе в полтора раза увеличилось число зараженных.
Mosaica.ru 12:47
Общество
На всех въездах в Москву дежурят полицейские
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
Гаджеты
Старшая версия новых iPhone может выйти позже остальных
Старшая версия новых iPhone от Apple может увидеть мир позже остальных.
Актуальные Новости 09:02
Общество
Собянин побывал в лаборатории, где делают тесты на коронавирус
В субботу мэр Москвы Сергей Собянин посетил лабораторию, в которой ищут способы справиться с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 08:45
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
Общество
Мурашко рассказал о сценариях распространения коронавируса в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью ТАСС рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в стране.
RT на русском 06:02
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50
Гаджеты
Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах
В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
Anonsens вчера в 11:22
Общество
Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия
За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
Здоровье
В Свердловской области еще 13 человек заболели коронавирусом
В Свердловской области на сутки подтвердились еще 13 случаев коронавируса COVID-19.
Znak.com 04:23
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
РИА Новости вчера в 10:55
Общество
Названы новые симптомы коронавируса
У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
Здоровье
ВОЗ рекомендует Белоруссии усилить меры физического дистанцирования
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Белоруссии принять дополнительные меры по физическому дистанцированию, запретив проведение массовых мероприятий.
ТАСС 09:17
Общество
Москва приостанавливает работу большинства городских организаций
Газета.Ru вчера в 13:16
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Футбол
Экс-вратарь «Локомотива» и «Краснодара» Фильцов сравнил жизнь в Белоруссии и России
Бывший голкипер «Локомотива» и «Краснодара» Александр Фильцов, выступающий за «Смолевичи», рассказал о белорусском чемпионате, который продолжается во время пандемии коронавируса.
Матч ТВ 11:27
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
Кино
300 фанатов на карантине пересняли «Назад в будущее 2»
Рамблер вчера в 06:58
Здоровье
В Воронеже за сутки не выявили новых заболевших коронавирусом
15 человек привезли заразу из-за границы, шестеро из Москвы (именно этот город считается в России эпидцентром заболевания), остальные подхватили вирус уже в Воронеже - от заболевших.
КП - Воронеж 06:56
Происшествия
Общительных нижегородцев привлекли за нарушение режима самоизоляции
Вчера в отдел полиции №2 Нижнего Новгорода поступила жалоба от жителей улицы Обухова и Зеленодольской на шумную компанию молодых людей, нарушающую режим самоизоляции.
Российская газета 06:34
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Общество
В Подмосковье вводится пропускной режим
Власти Подмосковья вслед за столичным мэром вводят в регионе режим пропусков.
Эхо Москвы вчера в 14:03