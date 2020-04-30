Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI. Так что решение о смягчении введенных ограничений будет постепенным.

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

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