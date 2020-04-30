Коронавирус
Российская газетаПесков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI. Так что решение о смягчении введенных ограничений будет постепенным.
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Политика
Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
РИА Новости вчера в 07:53
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
Общество
Производители пива смогут выпускать антисептики
Министерство финансов России подготовило постановление, согласно которому производителям пива временно дается разрешение на выпуск спиртосодержащих антисептиков на некоммерческой основе.
Газета.Ru 01:45
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
Происшествия
Нейтрализованные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ
Боевики, которые готовили теракты в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ).
Известия 02:01
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 28 апреля в 11:42
Космос
Крупный астероид пройдет сегодня на минимальной дистанции от Земли
Крупный астероид сегодня, 29 апреля, пройдет на минимальной дистанции от Земли, уточняется, что это произойдет в 12:56 по московскому времени.
Хабаровский край сегодня вчера в 00:30
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Гаджеты
Intel может выпустить конкурентов для сверхпопулярных процессоров Ryzen 3000 уже 30 апреля
Единственная модель AMD, у которой нет конкурентов из стана «синих» - Ryzen 3 3100, так как Core i3-10100 с примерно подобными характеристиками будет на 15-20% дороже.
OAnews вчера в 03:47
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Родители» Мария Порошина стремительно похудела
Фото: социальная сеть Инстаграм актрисы Марии Порошиной Напомним, что Мария воспитывает четырех дочерей и сына, которого она родила в прошлом году.
Комсомольская правда вчера в 11:10
Общество
В системе цифровых пропусков в Татарстане появится новая цель
В систему цифровых пропусков для выхода из дома, которая действует в Татарстане, внесут новую цель.
БИЗНЕС Online вчера в 09:02
Транспорт
В Новокузнецке маршрутчики устроили забастовку и не вышли на линию
ВашГород.ру вчера в 23:00
Здоровье
Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус
Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19.
Взгляд.ру 02:40
Армия и оружие
Из МиГ-31БМ сделали убийцу спутников
Хендрикс рассказывает о таинственной фотографии МиГ-31БМ, сделанной в 2018 г. в ЛИИ имени Громова в Жуковском.
Утро.ru 00:17
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Футбол
Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»
Спорт-Экспресс вчера в 13:54
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM 28 апреля в 22:15
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости вчера в 15:06
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
Футбол
Почеттино: «Хочу взять титул с „Тоттенхэмом“, прежде чем умру»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, уволенный из "Тоттенхэма" в прошлом году, признался, что надеется однажды вернуться в лондонский клуб и завоевать с ним трофей.
Soccer.ru 00:54
Здоровье
Врач оценил принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
Принятые в России меры по сдерживанию распространения коронавируса оправдали себя и позволили избежать лавинообразной заболеваемости, как это было в Италии, считает главный инфекционист - начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ управделами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 02:15
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Футбол
«Спартак» решил выкупить Соболева
"Спартак" принял решение выкупить нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева, который выступает за москвичей на правах аренды до конца сезона-2019 / 20, информирует источник.
Soccer.ru 00:37