Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПесков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI. Так что решение о смягчении введенных ограничений будет постепенным.
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Песков рассказал о принципах выхода из самоизоляции

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Песков заявил об «очень большом» риске второй волны коронавируса

РБКвчера в 18:28

Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса

РИА Новостивчера в 19:54
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Политика

Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
РИА Новости вчера в 07:53
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Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
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Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
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Общество

Производители пива смогут выпускать антисептики

Министерство финансов России подготовило постановление, согласно которому производителям пива временно дается разрешение на выпуск спиртосодержащих антисептиков на некоммерческой основе.
Газета.Ru 01:45
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Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
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Происшествия

Нейтрализованные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ

Боевики, которые готовили теракты в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ).
Известия 02:01
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Общество

В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию

Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
1,1K
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
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Общество

В Тульской области введут пропускной режим

В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 28 апреля в 11:42
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Космос

Крупный астероид пройдет сегодня на минимальной дистанции от Земли

Крупный астероид сегодня, 29 апреля, пройдет на минимальной дистанции от Земли, уточняется, что это произойдет в 12:56 по московскому времени.
Хабаровский край сегодня вчера в 00:30
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
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Гаджеты

Intel может выпустить конкурентов для сверхпопулярных процессоров Ryzen 3000 уже 30 апреля

Единственная модель AMD, у которой нет конкурентов из стана «синих» - Ryzen 3 3100, так как Core i3-10100 с примерно подобными характеристиками будет на 15-20% дороже.
OAnews вчера в 03:47
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Родители» Мария Порошина стремительно похудела

Фото: социальная сеть Инстаграм актрисы Марии Порошиной Напомним, что Мария воспитывает четырех дочерей и сына, которого она родила в прошлом году.
Комсомольская правда вчера в 11:10
Общество

В системе цифровых пропусков в Татарстане появится новая цель

В систему цифровых пропусков для выхода из дома, которая действует в Татарстане, внесут новую цель.
БИЗНЕС Online вчера в 09:02
44
Транспорт

В Новокузнецке маршрутчики устроили забастовку и не вышли на линию

ВашГород.ру вчера в 23:00
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Здоровье

Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19.
Взгляд.ру 02:40
Армия и оружие

Из МиГ-31БМ сделали убийцу спутников

Хендрикс рассказывает о таинственной фотографии МиГ-31БМ, сделанной в 2018 г. в ЛИИ имени Громова в Жуковском.
Утро.ru 00:17
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
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Футбол

Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»

Спорт-Экспресс вчера в 13:54
Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM 28 апреля в 22:15
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 28 апреля в 06:09
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости вчера в 15:06
128
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
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Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
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Футбол

Почеттино: «Хочу взять титул с „Тоттенхэмом“, прежде чем умру»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, уволенный из "Тоттенхэма" в прошлом году, признался, что надеется однажды вернуться в лондонский клуб и завоевать с ним трофей.
Soccer.ru 00:54
Здоровье

Врач оценил принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

Принятые в России меры по сдерживанию распространения коронавируса оправдали себя и позволили избежать лавинообразной заболеваемости, как это было в Италии, считает главный инфекционист - начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ управделами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 02:15
Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
106
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
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Футбол

«Спартак» решил выкупить Соболева

"Спартак" принял решение выкупить нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева, который выступает за москвичей на правах аренды до конца сезона-2019 / 20, информирует источник.
Soccer.ru 00:37
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