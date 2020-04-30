Коронавирус
Российская газетаПесков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI. Так что решение о смягчении введенных ограничений будет постепенным.
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Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Известия вчера в 22:24
Политика
Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны
Германия не пригласила российских представителей на церемонию, посвященную 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 14:23
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Общество
Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений
Коммерсантъ вчера в 16:19
Общество
Власти Алтайского края ужесточают режим въезда в регион
На заседании оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 приняли решение с 1 мая серьезно ужесточить режим въезда в регион, сообщает пресс-служба правительства края.
КП - Барнаул 01:10
Политика
Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией
Пандемия коронавируса представляет возможность для активизации сотрудничества Брюсселя и Москвы, уверен он.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Экономика
Особое мнение: Наталья Зубаревич
Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики, была в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы вчера в 15:24
Армия и оружие
Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно
Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro вчера в 10:41
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
РИА Новости вчера в 15:43
Общество
Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс вчера в 04:29
Происшествия
В Амурской области умерла первая пациентка с коронавирусом
Амур.инфо вчера в 21:29
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 28 апреля в 01:12
Армия и оружие
На Украине обнаружили схрон с оружием и бронетехникой из зоны боев
ИА Красная Весна вчера в 16:57
Общество
Больше половины россиян устали от режима самоизоляции
От режима самоизоляции устали больше половины россиян. Такие результаты появились после опроса проекта Дом Mail.ru, пишет газета «Известия».
Псковское агентство информации 00:00
Общество
Медик предупредил, что волны жары летом могут быть опаснее COVID-19
Ученый уточнил, что во время волны жары в 5-7 дней, когда среднесуточная температура превышает 23,8 градусов (для Москвы - ред.), можно говорить о дополнительных 100-300 случаях смертей.
РИА Новости 01:02
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
РИА Новости вчера в 19:42
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Кино
Скончался актер из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Хан
Rambler News Service вчера в 04:36
Футбол
Вернер стремится перейти в «Ливерпуль» из-за Клоппа
Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер хочет перейти в «Ливерпуль» из-за главного тренера английской команды Юргена Клоппа.
Матч ТВ 01:11
Общество
«Газпром» оставит на Чаянде взбунтовавшихся вахтовиков
Вахтовые рабочие, которые находятся на Чаяндинском месторождении "Газпрома" в Якутии, останутся на рабочем месте.
Труд вчера в 04:47
Происшествия
В Перми от коронавируса вылечился двухгодовалый ребенок
За прошедшие сутки из Пермской краевой инфекционной больницы выписали еще пять пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
Рифей-Пермь 00:52
Технологии
Совладелец СТС и РЕН ТВ зарегистрировал дочернюю компанию в Сколково
Национальная медиа группа, которая выступает совладельцем СТС, «Домашнего», РЕН ТВ, «Пятого канала», 22 апреля 2020 года зарегистрировала дочернюю компанию ООО «НМГ Тех», следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц.
РБК 01:00
Общество
Ученые сдвинули срок окончания эпидемии коронавируса в России
Ученые сдвинули сроки окончания эпидемии коронавируса в Российской Федерации, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:33
Происшествия
Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО
Lenta.ru вчера в 11:37
Общество
Появился перечень работников, кого не затронет указ о нерабочих днях
Власти предоставили список работников, кого не затронет новый указ президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в следующем месяце.
Карелинформ вчера в 02:40