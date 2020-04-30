Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI. Так что решение о смягчении введенных ограничений будет постепенным.

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Происшествия Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы. 95

Общество В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны. 2

Происшествия Под Харьковом задержали голую женщину с отрезанной головой дочери в пакете Правоохранители остановили на улице голую 38-летнюю женщину, у которой в руке был пакет с отрезанной головой.

Происшествия СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 31

Кино Галь Гадот — 35 30 апреля израильская актриса Галь Гадот празднует 35-летие.

Общество Тульские власти рассказали о новых случаях коронавируса в регионе Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев, в том числе 70 в Тульской области. 250

Происшествия В Москве задержан администратор чата сторонников Чельдиева В Москве задержали Арсена Бесолова, администратора чата в телеграме, в котором общались сторонники ранее арестованного оперного певца Вадима Чельдиева, сообщил информированный источник "Интерфакса". 3

Общество Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 989

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну. 2,1K

Шоу-бизнес Валерия сердечно поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения В подписи к поздравительному посту певица поздравила Киркорова с 53-летием, но отметила, что сожалеет из-за окончания шоу «Маска», благодаря которому они подружились.

Политика Армия Хафтара приостановила боевые действия Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, осаждающие столицу страны Триполи, заявили в среду, что договорились о гуманитарной паузе в боевых действиях во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Финансы Прибыль Сбербанка по МСФО сократилась в I квартале на 46,8% Чистая прибыль Сбербанка по МСФО сократилась в I квартале на 46,8% в годовом выражении до 120,5 миллиарда руб. против 226,6 миллиарда руб. в I квартале 2019 года. 14

Здоровье Сотрудники РКБ в Башкирии записали видеообращение к Владимиру Путину В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова к Владимиру Путину и Правительству РФ. 17

Игры Со стартом новой распродажи из PS Store начали пропадать игры Сегодня в европейских сегментах PlayStation Store, включая российский, стартовала новая распродажа, однако не всеми её предложениями геймеры в состоянии воспользоваться: некоторые игры купить оказалось просто невозможно. 2

Общество Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». 448

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники. 928

Общество Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. 148

Экономика Российские нефтяники попросили не менять налоги Компании ТЭК на совещании с президентом России Владимиром Путиным попросили ввести мораторий на изменения налоговой системы, которые могут привести к дополнительным расходам в 2020–2021 годах, что особенно важно для нефтяников, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. 2

Недвижимость Спрос на первичном рынке жилья восстанавливается Спрос на первичном рынке жилья восстанавливается Анонсированный Владимиром Путиным запуск льготной ипотеки по ставке 6,5% при покупке жилья на первичном рынке взбодрил потенциальных покупателей жилья: они начали активно просматривать объявления о продаже новостроек, в Москве за неделю показатель удвоился.