Политика
Деловое.ТВПесков сообщил о цейтноте в работе по газовому контракту с Украиной
В Кремле сообщили об ограниченном количестве времени на заключение нового соглашения по транзиту газа в Европу через территорию Украины, пишет "РИА Новости". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас "Газпром" и "Нафтогаз" обмениваются коммерческими предложениями.
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Общество
Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей
1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД.
Гаджеты
Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10
Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.
Происшествия
Пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке из России ампутировали руки
Двенадцатилетней девочке из России, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане, ампутировали обе руки.
Кино
Фильму «Дау» Хржановского отказали в прокате в России
Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение серийному кинофильму режиссёра Ильи Хржановского «Дау».
Политика
Apple сделала Крым российским в приложении «Погода»
Американская корпорация Apple устранила ошибку в своем приложении «Погода»: теперь Крым и Севастополь отображаются как российская территория, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Политика
Глава Росгвардии проверил охраняющую Крымский мост бригаду
Директор Росгвардии Виктор Золотов проверил работу керченской бригады особого назначения, охраняющей Крымский мост.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Общество
В Роскачестве назвали лучшее вино страны
Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Общество
«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции
Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили в рамках «Чёрной пятницы»
С 27 по 30 ноября во всех дилерских центрах бренда проходит «Черная пятница» — скидки распространяются на все модели автопроизводителя.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Происшествия
Основатель расследовательской группы CIT сообщил о нападении на него
В Москве неизвестные напали на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева и облили его зеленкой.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Общество
У дочери заместителя Рогозина нашли недвижимость в США
Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана стала владелицей земельного участка в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США) в 2011 году, когда ей было 14 лет.
Авто
Обновленный кроссовер Toyota C-HR появился в России
Стоимость рестайлингового Toyota C-HR в РФ стартует с отметки 1 828 000 рублей за версию Hot, а за топовую модификацию Cool дилеры просят от 2 168 000 рублей.
Культура
Пресняков-старший сообщил, кто достоин представить РФ на «Евровидении»
В мае следующего года в Нидерландах пройдет международный песенный конкурс «Евровидение-2020».
Происшествия
Появилось видео страшной аварии в Тамбове
Вторая авария со смертельным исходом произошла в поселке Сосновка на улице Моршанская также в вечернее время.
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
Происшествия
Самоубийство 23-летней следовательницы в Сочи скрыли от ее семьи
Семья сочинской следовательницы Марии Клочковой узнала о самоубийстве девушки из СМИ.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря
News.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Энергетика
В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике
Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
Футбол
Луис Энрике: «Чрезмерные амбиции являются недостатком Морено»
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике, который недавно вернулся на свой пост, высказался об отношениях с экс-наставником национальной команды Робертом Морено:У меня была встреча с Морено.
Политика
Американский Госдеп захотел ввести санкции против ЧВК Вагнера
Военное вмешательство России представляет угрозу стабильности Ливии и расшатывает ситуацию в этой североафриканской стране.
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".