Политика

Российская газетаРоссийская газетаПесков заявил о цейтноте по газовым переговорам с Киевом

Россия передала Украине предложения по газу, но времени мало. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле сообщили о переговорах с Киевом по газовому вопросу

Известия07:08

В Кремле сообщили о переговорах по газовому вопросу с Киевом

RT на русском04:52

Кремль заявил о цейтноте в работе по контракту с «Нафтогазом»

РБК04:26

Кремль: газовые переговоры с Киевом находятся в цейтноте

Коммерсантъ04:42

В Кремле заявили о цейтноте в работе над контрактом с «Нафтогазом»

РИА Новости04:07

Песков заявил, что Россия и Украина находятся в цейтноте по газовым переговорам

ТАСС04:03

Песков рассказал о цейтноте в споре «Нафтогаза» и «Газпрома»

Газета.Ru04:01
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Общество

Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
BFM.ru 05:26
Транспорт

Путин открыл скоростную трассу М-11

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург".
Российская газета 06:40
Здоровье

Минздрав спрогнозировал время пика заболеваемости гриппом в России

Подъем заболеваемости гриппом в России начнется в декабре, пик придется на январь—февраль.
РБК 06:01
Футбол

КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за оскорбительные выкрики фанатов в адрес Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
RT на русском 06:49
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова

Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Коммерсантъ 06:49
Шоу-бизнес

Николай Басков объяснил свою потасовку с Игорем Крутым в Минске

Николай Басков объяснил свое поведение на юбилее Игоря Крутого в Минске.
OAnews вчера в 03:04
Общество

Не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам губернатор Приангарья

Губернатор Иркутской области сделал интересное заявление: оказывается, он не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам в рамках майских указов президента Владимира Путина.
Московский Комсомолец вчера в 23:57
Футбол

Фелиш назван лучшим молодым игроком Европы 2019 года

Форвард «Атлетико» Жоау Фелиш признан лучшим молодым игроком Европы 2019 года, сообщает Tuttosport.
Чемпионат 07:04
Происшествия

Стали известны показания вора в законе Шакро Молодого на допросе в ФСБ

Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) дал показания на судебном процессе по уголовному делу против бывшего главы московского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взятки за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
Lenta.ru 06:09
Политика

NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму

Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму.
Вести.Ru вчера в 22:21
Гаджеты

Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10

Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.
Актуальные Новости 06:59
Спорт

WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
REGNUM 25 ноября в 14:56
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
РБК 00:14
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Шоу-бизнес

Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»

Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Woman.ru 01:32
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал вчера в 14:27
Футбол

Двух игроков «Брюгге» удалили после празднования гола на 92-й минуте

Два игрока «Брюгге» были удалены в результате празднования гола в ворота «Галатасарая» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sportbox.RU 00:33
Космос

На МКС починили сломанный туалет

Российская газета 06:25
Общество

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Lenta.ru 05:23
Армия и оружие

На видео попал танковый дрифт украинского Т-80БВ

ГЛАС.RU 03:47
Музыка

72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети

Некоторое время 72-летняя София Ротару не появлялась на российской сцене.
Woman.ru вчера в 10:01
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru вчера в 21:36
Армия и оружие

ВВС Южной Кореи и Японии сопровождали Ту-95 над нейтральными водами

РИА Новости 05:50
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия вчера в 07:41
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

РБК 25 ноября в 15:19
Общество

Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра

Отмечается, что помимо российского миллиардера паспорта Кипра лишились двое его детей, экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей.
Известия 04:05
Происшествия

Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью

По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Российская газета 02:45
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев удивился снимкам облысевшей жены из больницы

В интернете опубликовали фотографии супруги Гогена Солнцева Екатерины Терешкович.
Московский Комсомолец 01:42
Происшествия

Пропавшего в Саратовской области мальчика ищут четвертый день

Газета.Ru 25 ноября в 09:25
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