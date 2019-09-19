Политика
Lenta.ruПесков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
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с чего всё началось
Может, эта абсурдная несправедливость и беспредел со стороны силовиков одна из попыток совершить что-то наподобие переворота, — написала девушка в своём блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».News.ruвчера в 13:32
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 06:37, Вашингтон
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Шоу-бизнес
Врачи Заворотнюк определились с лечением актрисы
Медики определились с дальнейшим лечением актрисы Заворотнюк, информируют СМИ.
Телепрограмма 03:50
Космос
Песков не подтвердил, что Путину доложили о ЧП с отверстиями в «Союзе»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию, что Владимиру Путину доложили результаты проведенного компетентными органами и Роскосмосом расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09".
РИА Новости 06:13
Армия и оружие
Минобороны анонсировало контракт на поставки ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ»
Минобороны планирует подписать долгосрочный госконтракт с ижевским заводом «Купол» на поставку ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ», следует из справочных материалов к визиту президента Владимира Путина в Ижевск, запланированному на четверг.
Взгляд.ру 06:15
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия
Кремль отреагировал на задержание шедшего к Путину шамана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Бурятии якутского шамана, который шел пешком в Москву «изгнать Путина».
Lenta.ru 06:14
Футбол
«Локомотив» начал Лигу чемпионов с победы над леверкузенским «Байером»
Московский «Локомотив» на выезде переиграл леверкузенский «Байер» 18 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Красная весна 01:39
Политика
НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»
НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
РБК вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 05:02
Здоровье
В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить»
В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 04:26
Общество
Главы двух уральских вузов попали в топ-50 худших ректоров России
Сообществом «Диссернет» было проверено 676 образовательных учреждений, в которых обнаружено 64 ректора с плагиатом в своих диссертациях, 32 ректора-диссеродела, 31 ректор с некорректными научными статьями.
УралПолит.Ru 02:15
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Экономика
ФАС оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала американскую корпорацию Google LLC на 100 тыс. рублей за рассылку через сервис Google AdWords рекламы финансовых услуг компании Ali Trade.
Газета.Ru 06:04
Происшествия
В Москве задержан директор ФБК Жданов
В Москве около своего дома задержан директора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Ивана Жданова, сообщил в Twitter руководитель юридической службы фонда Вячеслав Гимади.
Коммерсантъ 06:18
Музыка
Умер барабанщик Александр Васильев из группы «Центр»
Актуальные Новости 05:03
Авто
Внедорожник GAC сертифицировали для рынка России
GAC GS8 сертифицирован для продаж на российском рынке.
Тарантас Ньюс вчера в 23:07
Политика
Зеленский: Землю на Украине смогут купить только украинцы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупать землю после открытия рынка смогут только украинские граждане и компании.
РЕН ТВ 04:11
Происшествия
В Нижневартовске задержали подозреваемых в сотрудничестве с ИГ
В Нижневартовске задержаны трое подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Об этом рассказал источник в местных правоохранительных органах.
Известия 06:11
Политика
В МИД Германии назвали цель «формулы Штайнмайера»
18 сентября пресс-служба представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы заявила об отсутствии у Украины принципиальных возражений по «формуле Штайнмайера», но отметила, что для ее реализации потребуется ряд условий.
Известия 06:09
Шоу-бизнес
Мусульманка защитила осмеянную после показа Кадыровой Бузову
Ольга Бузова на днях подверглась критике за то, что надела традиционный мусульманский наряд на открытие московского бутика дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадыровой.
WMJ.ru вчера в 04:39
Авто
Представлен обновленный кроссовер Honda CR-V
Авторевю 05:17
Происшествия
Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову
Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу».
Коммерсантъ 03:31
Экономика
Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка.
РБК 02:01
Общество
Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников
Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.
Российская газета вчера в 17:32
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали в ролике
Lenta.ru вчера в 08:30
Армия и оружие
Россия разрешила Сирии использовать С-300 против Израиля
Россия дала Сирийской арабской армии (САА) разрешение использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 против авиации Израиля.
Lenta.ru 03:02
Политика
Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности
Эхо Москвы вчера в 22:07