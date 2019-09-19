с чего всё началось

«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.

Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

Экономика Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Шоу-бизнес Врачи Заворотнюк определились с лечением актрисы Медики определились с дальнейшим лечением актрисы Заворотнюк, информируют СМИ.

Космос Песков не подтвердил, что Путину доложили о ЧП с отверстиями в «Союзе» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию, что Владимиру Путину доложили результаты проведенного компетентными органами и Роскосмосом расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09".

Армия и оружие Минобороны анонсировало контракт на поставки ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ» Минобороны планирует подписать долгосрочный госконтракт с ижевским заводом «Купол» на поставку ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ», следует из справочных материалов к визиту президента Владимира Путина в Ижевск, запланированному на четверг.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Происшествия Кремль отреагировал на задержание шедшего к Путину шамана Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Бурятии якутского шамана, который шел пешком в Москву «изгнать Путина».

Футбол «Локомотив» начал Лигу чемпионов с победы над леверкузенским «Байером» Московский «Локомотив» на выезде переиграл леверкузенский «Байер» 18 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Политика НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова» НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».

Футбол Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации.

Здоровье В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить» В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве.

Общество Главы двух уральских вузов попали в топ-50 худших ректоров России Сообществом «Диссернет» было проверено 676 образовательных учреждений, в которых обнаружено 64 ректора с плагиатом в своих диссертациях, 32 ректора-диссеродела, 31 ректор с некорректными научными статьями.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Экономика ФАС оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала американскую корпорацию Google LLC на 100 тыс. рублей за рассылку через сервис Google AdWords рекламы финансовых услуг компании Ali Trade.

Происшествия В Москве задержан директор ФБК Жданов В Москве около своего дома задержан директора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Ивана Жданова, сообщил в Twitter руководитель юридической службы фонда Вячеслав Гимади.

Авто Внедорожник GAC сертифицировали для рынка России GAC GS8 сертифицирован для продаж на российском рынке.

Политика Зеленский: Землю на Украине смогут купить только украинцы Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупать землю после открытия рынка смогут только украинские граждане и компании.

Происшествия В Нижневартовске задержали подозреваемых в сотрудничестве с ИГ В Нижневартовске задержаны трое подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Об этом рассказал источник в местных правоохранительных органах.

Политика В МИД Германии назвали цель «формулы Штайнмайера» 18 сентября пресс-служба представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы заявила об отсутствии у Украины принципиальных возражений по «формуле Штайнмайера», но отметила, что для ее реализации потребуется ряд условий.

Шоу-бизнес Мусульманка защитила осмеянную после показа Кадыровой Бузову Ольга Бузова на днях подверглась критике за то, что надела традиционный мусульманский наряд на открытие московского бутика дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадыровой.

Происшествия Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу».

Экономика Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка.

Общество Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.