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РБК
РБК

Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

Власти Белоруссии держат под контролем ситуацию в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков заявил, что ситуация в Белоруссии находится под контролем

Ситуация в Белоруссии находится под контролем, нет смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из РФ. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ТАСС06:13
Подробнее о событии
РБК

Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

РБК07:32
RT на русском

В Кремле прокомментировали ситуацию в Белоруссии

RT на русском05:51
ТАСС

Песков заявил, что ситуация в Белоруссии находится под контролем

ТАСС06:13
Коммерсантъ

Кремль: сейчас не идет речи об использовании резерва силовиков в Белоруссии

Коммерсантъ06:05
Lenta.ru

Кремль оценил необходимость отправки российских силовиков в Белоруссию

Lenta.ru06:55
РИА Новости

Песков заявил о контроле белорусских властей над ситуацией в стране

РИА Новости05:43
Московский Комсомолец

Кремль отверг необходимость согласия парламента на ввод силовиков в Белоруссию

Московский Комсомолец05:40

Папуасы попросили патриарха Кирилла приобщить их к православию

Порт-Морсби, 31 августа 2020, 13:30 — REGNUM В Папуа — Новой Гвинее более 100 коренных жителей написали коллективное обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой начать в стране православную миссию.
Папуасы попросили патриарха Кирилла приобщить их к православию
REGNUM06:30
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Черчесов допустил выход Дзюбы и Соболева на поле в матче с Сербией

Помимо 196-сантиметрового Дзюбы и 191-сантиметрового Соболева в распоряжении наставника есть Николай Комличенко, чей рост составляет 193 см. Черчесов не исключил, что против сербов и венгров с первых минут могут сыграть сразу два фактурных форварда.
RT на русском12:18
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