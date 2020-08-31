Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране
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Власти Белоруссии держат под контролем ситуацию в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко.В источнике
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