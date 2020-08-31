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РБК
РБК

Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

Власти Белоруссии держат под контролем ситуацию в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко.В источнике
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Коммерсантъ

Кремль: сейчас не идет речи об использовании резерва силовиков в Белоруссии

Коммерсантъ06:05
ТАСС

Песков заявил, что ситуация в Белоруссии находится под контролем

ТАСС06:13
URA.Ru

В Кремле рассказали об использовании резерва для помощи Беларуси

URA.Ru06:06
РБК

Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

РБК07:32
RT на русском

В Кремле прокомментировали ситуацию в Белоруссии

RT на русском05:51
Газета.Ru

В Кремле заявили, что белорусские власти контролируют ситуацию с протестами

Газета.Ru05:36
РИА Новости

Песков заявил о контроле белорусских властей над ситуацией в стране

РИА Новости05:43

Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии

«Послу (Словакии в Москве Петру Препутену) объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.
Rambler News Service05:51
53

Защита настаивает на подаче исков родственников в рамках дела MH17

Защита родственников погибших при крушении авиарейса MH17 на востоке Украины в 2014 году настаивает на подаче исков в рамках уголовного дела по авиакатастрофе, а не отдельного гражданского процесса, сообщила адвокат родственников на слушаниях.
РИА Новости07:26
4

AliExpress запустит на территории России экспресс-доставку продуктов

Москва, 31 августа 2020, 09:50 — REGNUM Проект по экспресс-доставке продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса под названием «Есть!» запустит компания «AliExpress Россия» совместно с сервисом «Самокат».
REGNUM02:50
12

Запуск спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих

Запуск на орбиту четвертого и пятого спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих, сообщил «РИА Новости» генеральный директор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Коммерсантъ22:43
12

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
РБК04:10
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Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-главы «Дальспецстроя»

Генпрокуратура России потребовала изъять в доход государства незаконно нажитое имущество экс-главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана на сумму более 1 млрд рублей, сообщает надзорное ведомство.
RT на русском07:49