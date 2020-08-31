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РБК
РБК

Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

Власти Белоруссии держат под контролем ситуация в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле заявили, что власти Белоруссии контролируют ситуацию в стране

В Кремле считают, что белорусские власти и правоохранители сейчас достаточно уверенно держат ситуацию в стране под контролем и не допускают провокаций, которые могут возникать при большом скоплении людей в условиях продолжающихся акций протеста, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:39
Подробнее о событии
ТАСС

Песков заявил, что ситуация в Белоруссии находится под контролем

ТАСС06:13
Коммерсантъ

Кремль: сейчас не идет речи об использовании резерва силовиков в Белоруссии

Коммерсантъ06:05
Газета.Ru

В Кремле заявили, что белорусские власти контролируют ситуацию с протестами

Газета.Ru05:36
RT на русском

В Кремле прокомментировали ситуацию в Белоруссии

RT на русском05:51
Московский Комсомолец

Кремль отверг необходимость согласия парламента на ввод силовиков в Белоруссию

Московский Комсомолец05:40
РБК

Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

РБК05:53
РИА Новости

В Кремле прокомментировали использование резерва силовиков в Белоруссии

РИА Новости05:43

Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink
Asteraвчера в 01:46
1,4K

Новый корабль «Павел Державин» провел первые стрельбы в Черном море

Экипаж патрульного корабля "Павел Державин" выполнил проверочные стрельбы из артиллерийской установки АУ АК-176, крупнокалиберных корабельных пулеметов и противодиверсионных гранатометных комплексов ДП-65 в акватории Черного моря.
Российская газета05:42

На выборах в Черногории правящая ДПС набирает 35,12%

Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) получила на прошедших выборах в парламент 35,12% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,52%, сообщил избирком на основании обработки 98,55% данных с участков.
РИА Новости02:37
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«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
РБК04:10
59

Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, прожившей пять лет в больнице

В феврале 2020 года Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, постановив взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода.
Инфорос03:22
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«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства.
РИА Новости02:34
30

УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему не допускает встречу клубов из России и Украины в рамках еврокубковых турниров, сообщили РИА Новости в медиа-департаменте организации.
РИА Новости06:12

Россия высылает трех словацких дипломатов

"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru05:50
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