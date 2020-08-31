В Кремле считают, что белорусские власти и правоохранители сейчас достаточно уверенно держат ситуацию в стране под контролем и не допускают провокаций, которые могут возникать при большом скоплении людей в условиях продолжающихся акций протеста, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости 05:39