Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране
Власти Белоруссии держат под контролем ситуация в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
В Кремле заявили, что власти Белоруссии контролируют ситуацию в стране
В Кремле считают, что белорусские власти и правоохранители сейчас достаточно уверенно держат ситуацию в стране под контролем и не допускают провокаций, которые могут возникать при большом скоплении людей в условиях продолжающихся акций протеста, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:39
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