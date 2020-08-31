Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране
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Власти Белоруссии держат под контролем ситуацию в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Песков заявил, что ситуация в Белоруссии находится под контролем
Ситуация в Белоруссии находится под контролем, нет смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из РФ. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ТАСС06:13
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Кремль отверг необходимость согласия парламента на ввод силовиков в Белоруссию
Московский Комсомолец05:40