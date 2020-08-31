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РБК
РБК

Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

Власти Белоруссии держат под контролем ситуацию в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков заявил, что ситуация в Белоруссии находится под контролем

Ситуация в Белоруссии находится под контролем, нет смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из РФ. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ТАСС06:13
Подробнее о событии
РБК

Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

РБК07:32
РИА Новости

Песков заявил о контроле белорусских властей над ситуацией в стране

РИА Новости05:43
ТАСС

Песков заявил, что ситуация в Белоруссии находится под контролем

ТАСС06:13
Коммерсантъ

Кремль: сейчас не идет речи об использовании резерва силовиков в Белоруссии

Коммерсантъ06:05
RT на русском

В Кремле прокомментировали ситуацию в Белоруссии

RT на русском05:51
Lenta.ru

Кремль оценил необходимость отправки российских силовиков в Белоруссию

Lenta.ru06:55
Московский Комсомолец

Кремль отверг необходимость согласия парламента на ввод силовиков в Белоруссию

Московский Комсомолец05:40

В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу

Слова первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону и всеобщей амнистии не являются официальной позицией украинского государства, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости07:55
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Тихановскую обеспокоили слова Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция обеспокоена словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в республику.
Известия07:28
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Прокуратура Нидерландов еще не получила документов по делу MH17

Прокуратуре Нидерландов пока не удалось получить у Совбеза страны засекреченные документы по делу о катастрофе рейса MH17 в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс 31 августа журналистам.
ИА Красная Весна06:24
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