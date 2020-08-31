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РБК
РБК

Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

Власти Белоруссии держат под контролем ситуацию в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков заявил, что ситуация в Белоруссии находится под контролем

Ситуация в Белоруссии находится под контролем, нет смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из РФ. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ТАСС06:13
Подробнее о событии
РБК

Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

РБК07:32
Lenta.ru

Кремль оценил необходимость отправки российских силовиков в Белоруссию

Lenta.ru06:55
Московский Комсомолец

Кремль отверг необходимость согласия парламента на ввод силовиков в Белоруссию

Московский Комсомолец05:40
Коммерсантъ

Кремль: сейчас не идет речи об использовании резерва силовиков в Белоруссии

Коммерсантъ06:05
RT на русском

В Кремле прокомментировали ситуацию в Белоруссии

RT на русском05:51
РИА Новости

Песков заявил о контроле белорусских властей над ситуацией в стране

РИА Новости05:43
ТАСС

Песков заявил, что ситуация в Белоруссии находится под контролем

ТАСС06:13

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Папуасы попросили патриарха Кирилла приобщить их к православию

Порт-Морсби, 31 августа 2020, 13:30 — REGNUM В Папуа — Новой Гвинее более 100 коренных жителей написали коллективное обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой начать в стране православную миссию.
REGNUM06:30
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Партия Зеленского назвала кандидатов в мэры в главных городах Украины

Киев, 31 августа 2020, 16:44 — REGNUM На съезде партии «Слуга народа» сегодня, 31 августа, были официально объявлены кандидаты от политической силы в мэры ряда городов страны на местных выборах, которые должны состояться в октябре, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM09:44

Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, в немецком фонде Cinema for Peace, который недавно занимался организацией транспортировкой оппозиционера и блоггера Алексея Навального в Германию, рассказали, что осмотр этого пациента врачами из Германии в российском городе Омск показал довольно «тревожные результаты».
ToDay News Ufa08:37
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