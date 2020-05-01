Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая.

Охрана здоровья президента России Владимира Путина осуществляется на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом нового типа премьер-министра страны Михаила Мишустина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА "Новости".

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