Коронавирус
ТАССПесков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Отвечая на вопрос, выходит ли распространение инфекции в России на плато, представитель Кремля заметил, что "это то, чего бы все хотели".
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Экономика
Правительство Амурской области поддержит бизнесменов прямыми субсидиями
Амурские предприниматели смогут получить единовременную выплату в размере до 200 тысяч рублей.
ДВ-РОСС 06:15
Общество
В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты
Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 19:44
Политика
Армия Хафтара объявила о приостановке боевых действий
Триполи, 30 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.
REGNUM 17:28
Общество
Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Калининградской области удалось справиться с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 19:57
Происшествия
Рядом с телом главы нижегородского ГИБДД нашли предсмертную записку
Как сообщают источники NN, RU в силовых органах, рядом с телом погибшего сегодня Павла Ржевского была найдена предсмертная записка.
Нижний Новгород on-line 17:47
Хоккей
Цулыгин покидает «Салават Юлаев»
По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба.
Sport.ru 08:44
Гаджеты
Intel может выпустить конкурентов для сверхпопулярных процессоров Ryzen 3000 уже 30 апреля
Единственная модель AMD, у которой нет конкурентов из стана «синих» - Ryzen 3 3100, так как Core i3-10100 с примерно подобными характеристиками будет на 15-20% дороже.
OAnews 03:47
Общество
В сети выставили на продажу данные оформлявших микрокредиты россиян
Эксперты предупредили, что когда эти данные окажутся в руках мошенников, то они могут попытаться оформить онлайн-займы на другого человека, правда, для этого потребуется еще и номер СНИЛС, которого в базе нет.
Профиль 04:06
Здоровье
Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране
Коронавирус прикрылся гриппом Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа.
РБК 17:00
Здоровье
Жителям Приморья с легкой формой коронавируса разрешили лечиться дома
Министерство здравоохранения Приморского края приняло решение разрешить людям, болеющим коронавирусом в легкой форме либо имеющим подозрение на инфекцию, лечиться в домашних условиях.
Infox.ru 17:34
Экономика
Коронавирус ударил по экономике. Но россияне нашли способ спасти свои сбережения
Одним из плюсов пандемии может стать рост интереса россиян к альтернативным (и легальным) способам заработка, в том числе к фондовому рынку.
Lenta.ru 17:01
Политика
Песков не стал прогнозировать срок запуска международных авиаперелетов
Конкретных прогнозов по срокам возобновления международных авиаперелетов пока нет, заявил в четверг, 30 апреля, в интервью RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия 19:19
Общество
Учёные изменили прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России
Учёные Сингапурского университета технологии и дизайна опубликовали исследование, согласно которому эпидемия коронавируса в России завершиться в августе, а не в июле, как предполагалось ранее.
ИжевскИнфо.РУ 06:29
Здоровье
Эксперт спрогнозировал пик распространения коронавируса в России
Пик распространения инфекции может наступить в середине мая, заявил он в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
ТАСС 18:21
Авто
Белорусы построили водоплавающий вездеход для рыбалки и охоты
Белорусская военно-промышленная компания «140-й ремонтный завод» представила гражданский вездеход Кайман-ОР.
Тарантас Ньюс 10:51
Шоу-бизнес
Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске
На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru 11:02
Общество
«Аэрофлот» предложил ваучеры вместо возврата денег за билеты
Вместо возврата денег пассажиру можно предлагать сертификат на срок до трех лет, говорится в письме Савельева.
Prooren.ru 06:07
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Экономика
Девять предприятий Якутии признаны системообразующими
Девять региональных предприятий вошли в список крупнейших стратегических, системообразующих и градообразующих организаций России.
SakhaNews 02:10
Космос
Как выглядит Земля с поверхности Луны: удивительная анимация
Популярная механика 27 апреля в 07:18
Авто
В Россию Kia привезет новый кроссовер Kia XCeed
Кроссовер Kia XCeed выйдет на рынок нашей страны во 2-м квартале 2020 года.
Тарантас Ньюс 12:01
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер разгорячила подписчиков новым видео в бикини
Модель и предпринимательница Кайли Дженнер, самая молодая миллиардерша в истории, опубликовала в своем Instagram новое видео в бикини и разгорячила подписчиков.
МИР 24 вчера в 05:21
Общество
Губернатор ослабил ограничения из-за коронавируса в Алтайском крае
В среду, 29-го апреля, губернатором Алтайского края Виктором Томенко внесены некоторые изменения в указ №44 о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Ugpressa.ru 14:35
Общество
Немецкие врачи фотографируются голыми в знак протеста
Rusvesna.su 08:54
Энергетика
Нефть снова опустилась в «красную зону»
Лондон, 28 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть снова снижаются в ходе торгов 28 апреля на Лондонской бирже.
REGNUM вчера в 14:44
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
Общество
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:31