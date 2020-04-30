Коронавирус

ТАССТАССПесков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Отвечая на вопрос, выходит ли распространение инфекции в России на плато, представитель Кремля заметил, что "это то, чего бы все хотели".
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Песков заявил о надежде на выход России на плато по коронавирусу

РБК19:53

Песков оценил сроки выхода России на плато по коронавирусу

Известия18:42

Кремль «робко» надеется, что Россия вышла на плато по COVID-19

Коммерсантъ19:37

Песков призвал к соблюдению режима самоизоляции в майские праздники

RT на русском18:59

Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу

ТАСС19:49

Кремль понадеялся на выход России на плато по коронавирусу

Lenta.ru18:36

Песков рассказал, что может привести к росту заболеваемости COVID-19

РИА Новости19:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 20:48, Ашберн
Экономика

Правительство Амурской области поддержит бизнесменов прямыми субсидиями

Амурские предприниматели смогут получить единовременную выплату в размере до 200 тысяч рублей.
ДВ-РОСС 06:15
Общество

В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты

Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 19:44
151
Политика

Армия Хафтара объявила о приостановке боевых действий

Триполи, 30 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.
REGNUM 17:28
Общество

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Калининградской области удалось справиться с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 19:57
66
Происшествия

Рядом с телом главы нижегородского ГИБДД нашли предсмертную записку

Как сообщают источники NN, RU в силовых органах, рядом с телом погибшего сегодня Павла Ржевского была найдена предсмертная записка.
Нижний Новгород on-line 17:47
2
Хоккей

Цулыгин покидает «Салават Юлаев»

По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба.
Sport.ru 08:44
4
Гаджеты

Intel может выпустить конкурентов для сверхпопулярных процессоров Ryzen 3000 уже 30 апреля

Единственная модель AMD, у которой нет конкурентов из стана «синих» - Ryzen 3 3100, так как Core i3-10100 с примерно подобными характеристиками будет на 15-20% дороже.
OAnews 03:47
Общество

В сети выставили на продажу данные оформлявших микрокредиты россиян

Эксперты предупредили, что когда эти данные окажутся в руках мошенников, то они могут попытаться оформить онлайн-займы на другого человека, правда, для этого потребуется еще и номер СНИЛС, которого в базе нет.
Профиль 04:06
523
Здоровье

Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране

Коронавирус прикрылся гриппом Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа.
РБК 17:00
Здоровье

Жителям Приморья с легкой формой коронавируса разрешили лечиться дома

Министерство здравоохранения Приморского края приняло решение разрешить людям, болеющим коронавирусом в легкой форме либо имеющим подозрение на инфекцию, лечиться в домашних условиях.
Infox.ru 17:34
12
Экономика

Коронавирус ударил по экономике. Но россияне нашли способ спасти свои сбережения

Одним из плюсов пандемии может стать рост интереса россиян к альтернативным (и легальным) способам заработка, в том числе к фондовому рынку.
Lenta.ru 17:01
Энергетика

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

ТАСС 09:01
329
Кино

Умер актер из фильма «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи» Ирфан Кхан

Mockva.ru 05:07
27
Политика

Песков не стал прогнозировать срок запуска международных авиаперелетов

Конкретных прогнозов по срокам возобновления международных авиаперелетов пока нет, заявил в четверг, 30 апреля, в интервью RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия 19:19
Общество

Учёные изменили прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России

Учёные Сингапурского университета технологии и дизайна опубликовали исследование, согласно которому эпидемия коронавируса в России завершиться в августе, а не в июле, как предполагалось ранее.
ИжевскИнфо.РУ 06:29
1,7K
Здоровье

Эксперт спрогнозировал пик распространения коронавируса в России

Пик распространения инфекции может наступить в середине мая, заявил он в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
ТАСС 18:21
Авто

Белорусы построили водоплавающий вездеход для рыбалки и охоты

Белорусская военно-промышленная компания «140-й ремонтный завод» представила гражданский вездеход Кайман-ОР.
Тарантас Ньюс 10:51
Шоу-бизнес

Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске

На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru 11:02
Общество

«Аэрофлот» предложил ваучеры вместо возврата денег за билеты

Вместо возврата денег пассажиру можно предлагать сертификат на срок до трех лет, говорится в письме Савельева.
Prooren.ru 06:07
188
Общество

Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков

Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
926
Экономика

Девять предприятий Якутии признаны системообразующими

Девять региональных предприятий вошли в список крупнейших стратегических, системообразующих и градообразующих организаций России.
SakhaNews 02:10
Космос

Как выглядит Земля с поверхности Луны: удивительная анимация

Популярная механика 27 апреля в 07:18
2
Авто

В Россию Kia привезет новый кроссовер Kia XCeed

Кроссовер Kia XCeed выйдет на рынок нашей страны во 2-м квартале 2020 года.
Тарантас Ньюс 12:01
9
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер разгорячила подписчиков новым видео в бикини

Модель и предпринимательница Кайли Дженнер, самая молодая миллиардерша в истории, опубликовала в своем Instagram новое видео в бикини и разгорячила подписчиков.
МИР 24 вчера в 05:21
2
Общество

Губернатор ослабил ограничения из-за коронавируса в Алтайском крае

В среду, 29-го апреля, губернатором Алтайского края Виктором Томенко внесены некоторые изменения в указ №44 о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Ugpressa.ru 14:35
9
Общество

Немецкие врачи фотографируются голыми в знак протеста

Rusvesna.su 08:54
12
Происшествия

Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

Вести.Ru 03:00
2,4K
Энергетика

Нефть снова опустилась в «красную зону»

Лондон, 28 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть снова снижаются в ходе торгов 28 апреля на Лондонской бирже.
REGNUM вчера в 14:44
16
Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
329
Общество

Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:31
1,6K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное