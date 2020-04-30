Отвечая на вопрос, выходит ли распространение инфекции в России на плато, представитель Кремля заметил, что "это то, чего бы все хотели".

Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу

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