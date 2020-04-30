Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда на то, что Россия уже выходит на плато по коронавирусу. Он отметил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от дисциплинированности граждан в майские праздники.

Песков выразил надежду о выходе России на плато по коронавирусу

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