Коронавирус

EastRussiaEastRussiaПесков выразил надежду о выходе России на плато по коронавирусу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда на то, что Россия уже выходит на плато по коронавирусу. Он отметил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от дисциплинированности граждан в майские праздники.
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Песков заявил о надежде на выход России на плато по коронавирусу

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На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
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В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
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Цель состоит в том, чтобы сохранить здоровье работников космодрома и тех, кто размещен в космическом центре, а также местного населения - при обеспечении условий безопасности и охраны, необходимых для подготовки запланированных запусков.
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