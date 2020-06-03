Украинская компьютерная игра Strategic Mind: Blitzkrieg содержит в себе элементы пропаганды нацизма, что недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 июня журналистам.

Песков заявил о недопустимости пропаганды нацизма в украинской игре

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