Политика
ИА Красная ВеснаПесков заявил о недопустимости пропаганды нацизма в украинской игре
Украинская компьютерная игра Strategic Mind: Blitzkrieg содержит в себе элементы пропаганды нацизма, что недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 июня журналистам.
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Политика
Путин одобрил выдвижение губернатора ХМАО Комаровой на новый срок
Президент России Владимир Путин одобрил планы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Натальи Комаровой участвовать в выборах главы региона.
Коммерсантъ 10:03
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
Общество
Жители двора в Уфе объявили голодовку против точечной застройки
Жители многоквартирных домов №168, 170, 170/1 на проспекте Октября и дома №5 на улице Руставели в Уфе протестуют против строительства в этом квартале нового 34-этажного дома (застройщиком выступает группа ПСК-6 депутата горсовета Уфы Андрея Носкова и депутата Курултая Олега Филиппова).
Коммерсантъ Уфа 10:41
Энергетика
Производители удобрений попросили заморозить цены на газ в 2020 году
Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) обратилась в правительство РФ с просьбой рассмотреть вопрос о временной заморозке цен на газ до конца 2020 года, сообщил президент РАПУ, гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев.
РИА Новости 08:58
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму
Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости 12:02
Здоровье
Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых
У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru 10:59
Наука
Раскрыта тайна происхождения свитков Мертвого моря
RuNews24.ru 05:34
Политика
Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
Киберспорт
Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей
Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.
Игромания.ру 07:42
Армия и оружие
Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия
Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Здоровье
Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области
Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН 06:07
Армия и оружие
Кедми объяснил, как российский беспилотник «Посейдон» лишил США главного преимущества
Российские подводные беспилотники «Посейдон» ставят под угрозу безопасность США, поскольку нивелируют американское господство в океане.
ФАН 07:47
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина хотят положить в психиатрическую клинику
StarHit.ru вчера в 13:10
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Происшествия
Известная телеведущая покончила с собой в Индии
Индийская телеведущая из Бангалора - 29-летняя Чандана – решила свести счеты с жизнью после того, как ее молодой человек отказался жениться на ней.
Live24 09:53
Футбол
Бывший журналист «СЭ» стал руководителем селекционной службы «Торпедо»
Пресс-служба «Торпедо» сообщает, что бывший журналист «СЭ» Максим Ляпин назначен на должность руководителя селекционной службы команды.
Спорт-Экспресс 11:28
Общество
Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками в США
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на проходящие в США массовые акции протеста, начавшиеся после того, как в Миннеаполисе, штат Миннесота, погиб афроамериканец Джордж Флойд, задержанный полицией.
РБК вчера в 01:40
Шоу-бизнес
Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид
В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru 09:20
Наука
Внутри раковых клеток были обнаружены бактерии
Evo-rus.com 05:54
Политика
Саакашвили послал к черту украинских бизнесменов
Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили послал к черту бизнесменов во время онлайн-общения с предпринимателями.
Lenta.ru 10:14
Армия и оружие
Над Вашингтоном по приказу Трампа пролетела военная авиация
Напомним, массовые беспорядки начались в США после того, как полицейский 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, на глазах у прохожих удушил афроамериканца Джорджа Флойда.
RuNews24.ru 05:59
Политика
Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
Общество
В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения
В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
Десятки паломников пришли на крестный ход в Кирове
Десятки верующих пришли на Великорецкий крестный ход в Кирове, несмотря на призывы властей и епархии не участвовать в шествии.
Интерфакс 07:27
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35