Политика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаПесков заявил о недопустимости пропаганды нацизма в украинской игре

Украинская компьютерная игра Strategic Mind: Blitzkrieg содержит в себе элементы пропаганды нацизма, что недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 июня журналистам.
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Песков назвал пропагандой нацизма украинскую игру Strategic Mind

РБК07:06

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Кремль возмутила украинская видеоигра с победившим Гитлером на Красной площади

Lenta.ru06:38
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Происшествия

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

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Политика

Путин одобрил выдвижение губернатора ХМАО Комаровой на новый срок

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Коммерсантъ 10:03
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
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Энергетика

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РИА Новости 08:58
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму

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Здоровье

Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых

У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru 10:59
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Наука

Раскрыта тайна происхождения свитков Мертвого моря

RuNews24.ru 05:34
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Политика

Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
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Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.
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Армия и оружие

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Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
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Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
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Здоровье

Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области

Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
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Армия и оружие

Кедми объяснил, как российский беспилотник «Посейдон» лишил США главного преимущества

Российские подводные беспилотники «Посейдон» ставят под угрозу безопасность США, поскольку нивелируют американское господство в океане.
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Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
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Шоу-бизнес

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Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

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РБК 11:33
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Происшествия

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Индийская телеведущая из Бангалора - 29-летняя Чандана – решила свести счеты с жизнью после того, как ее молодой человек отказался жениться на ней.
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Бывший журналист «СЭ» стал руководителем селекционной службы «Торпедо»

Пресс-служба «Торпедо» сообщает, что бывший журналист «СЭ» Максим Ляпин назначен на должность руководителя селекционной службы команды.
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Шоу-бизнес

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В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
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Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили послал к черту бизнесменов во время онлайн-общения с предпринимателями.
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Над Вашингтоном по приказу Трампа пролетела военная авиация

Напомним, массовые беспорядки начались в США после того, как полицейский 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, на глазах у прохожих удушил афроамериканца Джорджа Флойда.
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Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию

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Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
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Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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Десятки паломников пришли на крестный ход в Кирове

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Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

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