Политика

Российская газетаРоссийская газетаПесков заявил о неизменности стратегии по Украине

"Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной, и глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами, ибо ситуация, в которой это находится, неприемлема и вообще противоречит исторической логике", - заметил он.
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Дмитрий Песков
Глава государства неоднократно говорил, что Россия выступает за налаживание отношений между двумя странами. Ситуация нынешняя неприемлема и вообще противоречит исторической логике. Говорить о каких-то изменениях невозможно, никаких изменений нет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНевские Новости 05:43

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