Глава государства неоднократно говорил, что Россия выступает за налаживание отношений между двумя странами. Ситуация нынешняя неприемлема и вообще противоречит исторической логике. Говорить о каких-то изменениях невозможно, никаких изменений нет.

"Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной, и глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами, ибо ситуация, в которой это находится, неприемлема и вообще противоречит исторической логике", - заметил он.

Песков заявил о неизменности стратегии по Украине

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

Общество В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.

Общество Назван вероятный источник китайского коронавируса Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.

Здоровье Создана онлайн-карта распространения китайского коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, Центром системных исследований и инжиниринга создана специальная онлайн-панель, позволяющая мониторить распространение китайского коронавируса 2019-nCoV.

Здоровье Все школы Саратова закрываются на карантин С завтрашнего дня все школы Саратова закрываются на карантин по ОРВИ и гриппу.

Происшествия На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Происшествия Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.

Политика Песков рассказал о подборе кандидатуры врио губернатора Пермского края Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, назначение врио губернатора Пермского края после перевода экс-главы региона Максима Решетникова на пост министра экономического развития РФ задерживается, так как идет процесс подбора кандидата, передает ТАСС.

Общество Стала известна причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина Объявлены предварительные результаты вскрытия скончавшегося 26 января протоиерея Всеволода Чаплина, позволяющие судить о причине смерти религиозного деятеля.

Общество Названо число россиян в эпицентре коронавируса В китайском городе Ухане провинции Хубэй находится 140 россиян, сообщил ТАСС пресс-атташе российского посольства в КНР Георгий Егоров.

Гаджеты Вся линейка Samsung Galaxy Note10 значительно подешевела Компания Samsung снизила цены на всю линейку смартфонов Galaxy Note10 в связи с выходом более доступной модели Galaxy Note10 Lite.