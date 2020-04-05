Коронавирус

РБКРБКПесков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

3 апреля на совещании, посвященном ситуации на энергетических рынках, президент Путин предупредил о риске дефицита нефти на мировом рынке. По его словам, глобальная нефтяная отрасль в будущем может столкнуться с дефицитом ресурсов, который приведет к нехватке нефти.
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с чего всё началось

Песков предупредил, что мировой кризис о себе еще заявит

Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису.
Вести.Ru06:55

Подробнее о событии

В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису

RT на русском14:21

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

Известия07:10

Песков заявил о необходимости готовиться к мировому кризису

РИА Новости09:01

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

РБК08:23

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

ТАСС07:23

В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису

Газета.Ru10:52

Песков предупредил, что мировой кризис о себе еще заявит

Вести.Ru06:55
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 18:20, Ашберн
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Российская газета 15:54
Общество

Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Российская газета 17:10
Религия

У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус

РБК 14:39
Общество

Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан

Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса.
РБК 18:08
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Происшествия

В Томске суд принудительно поместил местного жителя в обсерватор

Томский суд принудительно отправил в обсервацию прибывшего из-за границы 50-летнего местного жителя.
Российская газета 04:50
Происшествия

Появилось видео с места расстрела пятерых человек в Рязанской области

Московский Комсомолец 03:03
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

Заболевший коронавирусом врач «Реймса» покончил с собой

Врач французского футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес, заразившийся коронавирусом, совершил самоубийство, пишет 5 апреля Le Parisien.
Известия 16:48
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть до 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 17:44
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Игры

Вышла игра Resident Evil 3 Remake

Sibnet Новости вчера в 11:28
Экономика

Синьхуа (Китай): прорыв в экспорте российского вооружения (Синьхуа)

В докладе говорится, что в 2019 году около 50 стран были заказчиками продукции военного назначения российского производства.
ИноСМИ 17:58
Общество

В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу

Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ИА Красная Весна 13:18
Общество

Власти Ростовской области запретили охоту на фоне пандемии

Власти Ростовской области установили запрет на охоту в регионе из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 17:01
Футбол

Глава УЕФА высказался за проведение матчей без зрителей

Александр Чеферин заявил о том, что футбольные матчи необходимы людям, поэтому лучше турниры проводить без зрителей, чем не проводить вообще.
Невские Новости 16:40
Политика

В Госдуме назвали фактор, влияющий на восстановление ЕС после кризиса

Реализация программы по восстановлению Европы после кризиса потребует политической воли, в том числе у руководства ФРГ, но в нем сегодня нет тех, кто "потянул" бы такой проект, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
РИА Новости 16:16
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Здоровье

Работники больницы в Нью-Йорке атаковали журналистов ВГТРК

Сотрудники больницы в Нью-Йорке атаковали съемочную группу ВГТРК во время интервью с врачом медучреждения.
Известия 15:39
Происшествия

Раскрыты влияющие на тяжесть коронавируса факторы

Из 656 инфицированных человек с заболеванием легких разной степени тяжести более трети были госпитализированы, 94 (14,3 процента) из отправленных в больницы оказались в реанимации.
Lenta.ru 17:08
Энергетика

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
REGNUM 04:01
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий 04:48
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ 11:48
Футбол

Смолов объяснил возвращение в Россию

Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.
Lenta.ru 17:51
Авто

Автонеделя: перенос прохождения техосмотра, Clio — на первом месте в Европе, а Chevrolet пришел в Казахстан

В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet на основе машинокомплектов, поставляемых из Узбекистана.
Реальное время 08:00
Общество

Главные новости за выходные 4–5 апреля

Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Коммерсантъ 12:00
Общество

Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Znak.com 09:07
Гаджеты

Пользователи получат недорогой iPhone SE 2020 в начале мая

Судя по данным, опубликованным на крупнейшей китайской онлайновой площадке JD.com, поставки нового бюджетного iPhone стартуют с 1 по 10 мая.
iXBT.com 17:54
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
15-news.ru 14:11
Общество

Заводы Pepsi и Mercedes в Подмосковье не остановят на время изоляции

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК рассказал, как и в каком режиме будут работать крупные и средние предприятия области в период самоизоляции, срок которого президент страны Владимир Путин продлил до конца апреля.
РБК 15:20
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