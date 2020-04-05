Коронавирус

РБКРБКПесков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

3 апреля на совещании, посвященном ситуации на энергетических рынках, президент Путин предупредил о риске дефицита нефти на мировом рынке. По его словам, глобальная нефтяная отрасль в будущем может столкнуться с дефицитом ресурсов, который приведет к нехватке нефти.
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с чего всё началось

Песков предупредил, что мировой кризис о себе еще заявит

Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису.
Вести.Ru06:55

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В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису

RT на русском14:21

В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису

Газета.Ru10:52

Песков предупредил, что мировой кризис о себе еще заявит

Вести.Ru06:55

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

РБК08:23

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

ТАСС07:23

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

Известия07:10

Кремль заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

РИА Новости09:01
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Общество

Названы профессии, по которым ударит пандемия

Пандемия COVID-19 ускорила процесс автоматизации многих рабочих процессов, под этот удар могут попасть фармацевты, репетиторы, банковские менеджеры, риелторы, передает RT.
Вести.Ru 11:30
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Происшествия

Под Рязанью мужчина застрелил пять человек

По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
BFM.ru 02:50
Общество

Две женщины с коронавирусом умерли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде умерли две женщины с подтвержденным коронавирусом.
Вести.Ru 15:06
Общество

Соловьев призвал власти не доходить «до идиотизма» из-за коронавируса

Телеведущий Владимир Соловьев на своем Youtube-канале ответил жителю Краснодарского края, который пожаловался, что не может навестить свою родственницу в больнице из-за того, не может выехать из населенного пункта в связи с новыми ограничениями.
Московский Комсомолец 04:17
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Политика

МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»

Российский МИД иронично напомнил о словах министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана о том, что он стал жертвой «атаки русских троллей».
RT на русском 14:07
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Общество

Больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством

Больной коронавирусом врач "Реймса" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством, сообщает Le Parisien. Отмечается, что доктору было 60 лет.
Газета.Ru 14:57
Общество

Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус

Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
Коммерсантъ Пермь 02 апреля в 01:51
Армия и оружие

Российские военные специалисты приступили к дезинфекции в Сербии

Военные специалисты из РФ, прибывшие для помощи в борьбе с коронавирусом в Сербии, приступили к дезинфекции объектов, сообщило сербское военное ведомство.
РИА Новости 09:59
Армия и оружие

Волонтёры везут водку, «воины света» взрываются: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
Rusvesna.su 09:15
Общество

Роспотребнадзор объяснил, кому из россиян нужно носить маски

Анна Попова добавила, что сидящим дома на самоизоляции россиянам маску не нужно носить вообще.
АБН 13:54
Общество

В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса

Главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране число госпитализированных с коронавирусом снизилось впервые с начала эпидемии, сообщает Corriere della Sera.
РБК 15:09
Общество

Тульский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации предприятиям

Региональный Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические требования к работе предприятий.
Московский Комсомолец Тула 13:48
Общество

Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Росбалт 09:13
Политика

В ЛНР рассказали о повестке будущих заседаний контактной группы

Проблема консультативного совета Родион Мирошник в числе пунктов повестки будущих заседаний подгрупп и контактной группы не упомянул вопрос о консультативном совете по урегулированию конфликта в Донбассе, договоренности о создании которого не удалось достичь на прошлом заседании.
ТАСС 11:13
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

Вирусолог сделал прогноз о сроках эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн подверг сомнению прогнозы по пику эпидемии коронавируса в России, ожидающемуся на следующей неделе.
EastRussia 02 апреля в 23:44
Общество

Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 07:23
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Экономика

Силуанов рассказал о новой реальности в экономике

В экономике наступает этап "новой реальности", но российские власти к нему готовы, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде для "России-1".
РИА Новости 11:57
Происшествия

Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским

64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Российская газета 05:48
Политика

СМИ сообщили о коронавирусе у экс-капитана авианосца «Теодор Рузвельт»

У экс-капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, которого сняли с должности после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ, выявили коронавирус, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:29
Здоровье

В Перми несколько отделений инфекционной больницы закрыли на карантин

По предписанию главного санитарного врача сегодня закрыты на карантин отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96, так как ещё у двоих сотрудников учреждения подозрительные анализы.
News.ru 12:55
Политика

Путин поручил установить особый порядок передвижения в регионах

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Мурманский вестник 02 апреля в 10:53
Экономика

Сбербанк объяснил условия предоставления кредитных каникул

В пятницу Владимир Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы, в течение которых не должны начисляться штрафы и пени.
РИА Новости 05:00
Общество

В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу

Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ИА Красная Весна 13:18
Общество

55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника

Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Эхо76 - Ярославль 12:16
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