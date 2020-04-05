Коронавирус
РБКПесков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
3 апреля на совещании, посвященном ситуации на энергетических рынках, президент Путин предупредил о риске дефицита нефти на мировом рынке. По его словам, глобальная нефтяная отрасль в будущем может столкнуться с дефицитом ресурсов, который приведет к нехватке нефти.
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с чего всё началось
Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису.Вести.Ru06:55
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Общество
Названы профессии, по которым ударит пандемия
Пандемия COVID-19 ускорила процесс автоматизации многих рабочих процессов, под этот удар могут попасть фармацевты, репетиторы, банковские менеджеры, риелторы, передает RT.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Происшествия
Под Рязанью мужчина застрелил пять человек
По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
Общество
Две женщины с коронавирусом умерли в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде умерли две женщины с подтвержденным коронавирусом.
Общество
Соловьев призвал власти не доходить «до идиотизма» из-за коронавируса
Телеведущий Владимир Соловьев на своем Youtube-канале ответил жителю Краснодарского края, который пожаловался, что не может навестить свою родственницу в больнице из-за того, не может выехать из населенного пункта в связи с новыми ограничениями.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Политика
МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»
Российский МИД иронично напомнил о словах министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана о том, что он стал жертвой «атаки русских троллей».
Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Общество
Больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством
Больной коронавирусом врач "Реймса" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством, сообщает Le Parisien. Отмечается, что доктору было 60 лет.
Общество
Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус
Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
Армия и оружие
Российские военные специалисты приступили к дезинфекции в Сербии
Военные специалисты из РФ, прибывшие для помощи в борьбе с коронавирусом в Сербии, приступили к дезинфекции объектов, сообщило сербское военное ведомство.
Армия и оружие
Волонтёры везут водку, «воины света» взрываются: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
Общество
Роспотребнадзор объяснил, кому из россиян нужно носить маски
Анна Попова добавила, что сидящим дома на самоизоляции россиянам маску не нужно носить вообще.
Общество
В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса
Главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране число госпитализированных с коронавирусом снизилось впервые с начала эпидемии, сообщает Corriere della Sera.
Общество
Тульский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации предприятиям
Региональный Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические требования к работе предприятий.
Общество
Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом
Политика
В ЛНР рассказали о повестке будущих заседаний контактной группы
Проблема консультативного совета Родион Мирошник в числе пунктов повестки будущих заседаний подгрупп и контактной группы не упомянул вопрос о консультативном совете по урегулированию конфликта в Донбассе, договоренности о создании которого не удалось достичь на прошлом заседании.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Вирусолог сделал прогноз о сроках эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн подверг сомнению прогнозы по пику эпидемии коронавируса в России, ожидающемуся на следующей неделе.
Общество
Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Экономика
Силуанов рассказал о новой реальности в экономике
В экономике наступает этап "новой реальности", но российские власти к нему готовы, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде для "России-1".
Происшествия
Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским
64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Политика
СМИ сообщили о коронавирусе у экс-капитана авианосца «Теодор Рузвельт»
У экс-капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, которого сняли с должности после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ, выявили коронавирус, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.
Здоровье
В Перми несколько отделений инфекционной больницы закрыли на карантин
По предписанию главного санитарного врача сегодня закрыты на карантин отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96, так как ещё у двоих сотрудников учреждения подозрительные анализы.
Политика
Путин поручил установить особый порядок передвижения в регионах
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Экономика
Сбербанк объяснил условия предоставления кредитных каникул
В пятницу Владимир Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы, в течение которых не должны начисляться штрафы и пени.
Общество
В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу
Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общество
55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника
Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.