Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису.

с чего всё началось

3 апреля на совещании, посвященном ситуации на энергетических рынках, президент Путин предупредил о риске дефицита нефти на мировом рынке. По его словам, глобальная нефтяная отрасль в будущем может столкнуться с дефицитом ресурсов, который приведет к нехватке нефти.

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

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