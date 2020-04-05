Коронавирус

ИзвестияИзвестияПесков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

Глобальный экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, еще «заявит о себе», и к этому нужно быть готовыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 апреля.
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с чего всё началось

Песков предупредил, что мировой кризис о себе еще заявит

Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису.
Вести.Ru06:55

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Песков призвал готовиться к мировому кризису

РИА Новости09:01

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

Известия07:10

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

ТАСС07:23

В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису

Lenta.ru07:22

Песков: мировой кризис «еще заявит о себе»

Газета.Ru07:12

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

РБК08:23

Песков предупредил, что мировой кризис о себе еще заявит

Вести.Ru06:55
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Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Автоновости дня вчера в 11:30
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:00
Общество

Александр Беглов изменил правила жизни для петербуржцев на карантине

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес важные изменения в постановление, определяющее правила жизни в городе во время нерабочего апреля.
АБН 00:13
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Общество

Каждая вторая компания перенесла срок сдачи своей отчетности

Федеральная налоговая служба официально перенесла срок сдачи баланса на 6 апреля ( письмо ФНС и Минфина от 27.03.2020 № 07-04-07/24096 / ВД-4-1/5303@).
Бухгалтерия.ру 02 апреля в 04:35
Общество

В Роспотребнадзоре не увидели взрывного роста заражения коронавирусом

Попова подчеркнула, что сдерживать распространение коронавируса удается благодаря мерам самоизоляции.
РБК 08:07
Экономика

Сбербанк дал объяснения по кредитным каникулам

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RT на русском 05:42
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В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Международная жизнь 03 апреля в 05:35
Здоровье

На последней стадии коронавирус поражает все органы

Коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы, распространяясь на поздней стадии заболевания.
Алтайская правда 07:48
Общество

Салоны красоты с медлицензией смогут работать в Москве и Подмосковье

Салоны красоты с лицензией на оказание медицинских услуг смогут работать в Москве и Подмосковье во время режима всеобщей самоизоляции из-за опасности распространения коронавируса нового типа, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина и постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Газета.Ru 03:11
Общество

У погибшей журналистки из Перми был коронавирус

У журналистки Анастасии Петровой из пермского издания «Деловой интерес», которая скончалась 31 марта в реанимации на аппарате ИВЛ, все-таки был коронавирус, хотя первая проба показала отрицательный результат.
Новый День 02 апреля в 02:54
Общество

Многие продуктовые магазины сокращают режим работы

Оптовые магазины Metro, работавшие в Москве и Подмосковье круглосуточно, закрываются на ночной технический перерыв.
Эхо Москвы 07:30
Общество

Карантин в Краснодарском крае продлен до 12 апреля

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о продлении в регионе режима карантина на срок до 12 апреля, сообщает администрация края.
Коммерсантъ 06:45
Футбол

Игрок «Ман Сити» Уокер извинился за секс-вечеринку во время карантина

Защитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Кайл Уокер принес извинения за то, что воспользовался услугами интимного характера на дому во время карантина, введенного в Великобритании из-за коронавируса.
РИА Новости 07:29
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Здоровье

Премьер дал ряд поручений в связи с коронавирусом

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву перевести пациентов из больниц, перепрофилируемых из-за коронавируса.
Вести.Ru 07:49
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
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Общество

Доктор Комаровский рассказал, что сделает при заражении коронавирусом

Комаровский рассказал, что в первую очередь, обзвонит своих сотрудников, с которыми контактировал, и предупредит о своей болезни.
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Трамп рассчитывает на скорое возобновление соревнований в США

Президент США Дональд Трамп после встречи с руководителями ведущих спортивных лиг страны заявил, что рассчитывает на скорое возобновление соревнований, несмотря на бушующую пандемию коронавируса.Я хочу, чтобы фанаты вернулись на трибуны.
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Пятеро ростовчан сдали положительные экспресс-тесты на коронавирус

У пяти жителей региона экспресс-тесты показали положительный результат.
REGNUM 08:14
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
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Минздрав рекомендовал продавцам и полицейским носить маски и перчатки

В сообщении ведомства подчеркивается, что это касается работников, которым в соответствии со служебными обязанностями необходимо общаться с большим количеством людей: продавцов магазинов, кассиров на общественном транспорте, работников аптек, сотрудников МВД, МФЦ и иных государственных организаций.
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Происшествия

В Новосибирске зарегистрирован ещё один пациент с COVID-19

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Еще два человека с коронавирусом умерли в Москве

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Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ

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Общество

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Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
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РБК вчера в 09:51
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