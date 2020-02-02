Политика

РБКРБКПесков увидел в «сделке века» Трампа несоответствие резолюциям СБ ООН

Некоторое положения «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта не совсем соответствуют положениям резолюции Совета безопасности ООН, это «видно невооруженным глазом».
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с чего всё началось

Песков: реакция Палестины показала нежизнеспособность «сделки века»

Накануне вслед Лига арабских государств вслед за Палестиной отвергла план, предложенный Трампом. Позже президент Палестины Махмуд Аббас пообещал представить в Совбезе ООН альтернативу этому плану.
Вести.Ru05:40

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Песков увидел в «сделке века» Трампа несоответствие резолюциям СБ ООН

РБК06:53

Песков: «сделка века» не совсем соответствует резолюциям Совбеза ООН на этот счет

ТАСС05:49

В Кремле отметили несоответствие «сделки века» ряду резолюций СБ ООН

RT на русском06:25

В Кремле заявили о несоответствии «сделки века» резолюциям Совбеза ООН

Lenta.ru06:18

Песков заявил о расхождении «сделки века» Трампа с резолюциями Совбеза ООН

Интерфакс06:08

Кремль: «сделка века» не совсем соответствует резолюции Совбеза ООН

Коммерсантъ06:47

Песков: реакция Палестины показала нежизнеспособность «сделки века»

Вести.Ru05:40
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 07:26, Ашберн
Здоровье

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Газета.Ru 07:13
Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК вчера в 17:20
Здоровье

Пациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей

Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе.
Газета.Ru 05:39
Политика

Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
Rambler News Service 06:58
Происшествия

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:40
Армия и оружие

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять государств

Бывший грузинский президент и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в будущем Украина превратится в пять государств.
Газета.Ru 06:34
Шоу-бизнес

Дочь Успенской после скандала пропала на два дня

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
РЕН ТВ вчера в 13:23
Политика

Лукашенко рассказал Помпео об «особенностях белорусской диктатуры»

РЕН ТВ вчера в 04:58
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
Общество

Около 130 россиян покинут Хубэй во время эвакуации из-за коронавируса

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил привлечь самолеты Воздушно-космических сил к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных новым коронавирусом.
РЕН ТВ 04:27
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с пятым мужем после 12 дней брака

Американская актриса и модель Памела Андерсон рассталась с голливудским кинопродюсером Джоном Питерсом.
Московский Комсомолец 05:36
Общество

В двух приграничных с Китаем районах Приморья ввели режим ЧС

В Хасанском и Октябрьском районах Приморья, где разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, ввели режим ЧС, сообщает правительство региона.
РИА Новости 06:55
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

ТАСС вчера в 01:47
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
Общество

Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

РИА Новости 05:35
Хоккей

Пастрняк выбился в лидеры снайперской гонки НХЛ, Овечкин идет вторым

Вторым идет нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 37 голов в 51 матче.
Sport24.ru вчера в 23:40
Общество

Первые ночные регистрации брака прошли в Москве

В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.
Российская газета 01:24
Футбол

Федор Смолов дебютировал за «Сельту»

Российская газета вчера в 17:05
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Политика

Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости вчера в 15:26
Общество

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Lenta.ru вчера в 22:36
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Происшествия

Родственники погибшего в Карабахе солдата согласились его похоронить

Вернуться в родную деревню и похоронить скончавшегося в Карабахе военнослужащего Ваграма Авакяна согласились его родственники 2 февраля после разговора с министром обороны Армении Давидом Тонояном, сообщает Sputnik Армения.
Красная весна 04:34
Общество

Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный

Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Аргументы недели 06:51
Общество

Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV.
Lenta.ru 06:14
Общество

Впервые за зиму температура в Москве приблизится к климатической норме

В четверг ночью температура воздуха в столичном регионе опустится до минус 9-14 градусов, а днем столбики термометров покажут 5-10 мороза.
Вести.Ru 06:14
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости вчера в 04:10
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости 03:39
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеБольше новостей по теме
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