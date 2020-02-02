Политика
РБКПесков увидел в «сделке века» Трампа несоответствие резолюциям СБ ООН
Некоторое положения «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта не совсем соответствуют положениям резолюции Совета безопасности ООН, это «видно невооруженным глазом».
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с чего всё началось
Накануне вслед Лига арабских государств вслед за Палестиной отвергла план, предложенный Трампом. Позже президент Палестины Махмуд Аббас пообещал представить в Совбезе ООН альтернативу этому плану.Вести.Ru05:40
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Здоровье
Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Здоровье
Пациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей
Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе.
Политика
Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства
29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
Происшествия
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять государств
Бывший грузинский президент и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в будущем Украина превратится в пять государств.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской после скандала пропала на два дня
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
Политика
Лукашенко рассказал Помпео об «особенностях белорусской диктатуры»
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Общество
Около 130 россиян покинут Хубэй во время эвакуации из-за коронавируса
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил привлечь самолеты Воздушно-космических сил к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных новым коронавирусом.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассталась с пятым мужем после 12 дней брака
Американская актриса и модель Памела Андерсон рассталась с голливудским кинопродюсером Джоном Питерсом.
Общество
В двух приграничных с Китаем районах Приморья ввели режим ЧС
В Хасанском и Октябрьском районах Приморья, где разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, ввели режим ЧС, сообщает правительство региона.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Общество
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Хоккей
Пастрняк выбился в лидеры снайперской гонки НХЛ, Овечкин идет вторым
Вторым идет нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 37 голов в 51 матче.
Общество
Первые ночные регистрации брака прошли в Москве
В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.
Футбол
Федор Смолов дебютировал за «Сельту»
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Политика
Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции
Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Общество
Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая
Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Происшествия
Родственники погибшего в Карабахе солдата согласились его похоронить
Вернуться в родную деревню и похоронить скончавшегося в Карабахе военнослужащего Ваграма Авакяна согласились его родственники 2 февраля после разговора с министром обороны Армении Давидом Тонояном, сообщает Sputnik Армения.
Общество
Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный
Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Общество
Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным
В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Впервые за зиму температура в Москве приблизится к климатической норме
В четверг ночью температура воздуха в столичном регионе опустится до минус 9-14 градусов, а днем столбики термометров покажут 5-10 мороза.
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.